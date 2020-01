Zaradi tragedije, ko se je smrtno ponesrečil eden najboljših motoristov Paulo Goncalves, je organizator motoristom omogočil prost dan. Tako so se lažje mentalno pripravili na prihajajočo etapo, ki jih bo popeljala v osrčje Velike arabske puščave. Od zadnje smrti dirkača na Dakarju je minilo že pet let in ob skokovitem napredku varnosti je bila nova žrtev te dirke šok za vse.