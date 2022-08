Celjske rokometaše v prekinjenem finalu 'pokopale' enajstmetrovke

Na sobotni finalni tekmi proti ekipi Eurofarm Pelister so Celjani po izvajanju sedemmetrovk izgubili s 6:7. Finalna tekma na turnirju v Strugi je bila na igrišču na prostem zaradi slabih vremenskih razmer odločena po izvajanju sedemmetrovk. Po vsega osmih minutah igre sta se obe ekipi zaradi spolzkega igrišča odločili za prekinitev igre, v seriji desetih strelov pa so bili nato uspešnejši igralci Eurofarma, ki so slavili zmago s 7:6.