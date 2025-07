Zaradi udeležbe na Thompsonovem koncertu odpustili rokometaša

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Z osuplostjo smo prejeli novico, da je vratar Filip Ivić prisostvoval ustaškemu zborovanju Marka Perkovića Thompsona," piše v sporočilu za javnost, ki ga je RK Vojvodina danes objavil na družbenem omrežju Instagram, podpisal pa ga je predsednik kluba Dušan Bajatović.

Bajatović je dogodek obsodil kot ustaško slavje, na katerem se odkrito "poveličujejo ideje in simboli, ki so za srbski narod sinonim za zločine". To je označil kot nesprejemljivo, zato je klub takoj prekinil sodelovanje z Ivićem.