Zaradi vremenskih razmer odpovedali 52. Barcolano v Trstu

"Na vse načine smo se trudili, da bi izpeljali dogodek. A ob takih vremenskih napovedih se vsi ljubitelji morja zavedamo, da je dobro ostati na kopnem, tudi iz spoštovanja do vseh manjših jadrnic, ki so srce Barcolane. To je bila nedvomno zelo težka odločitev. Z vsemi varnostnimi ukrepi smo se zoperstavili širjenju novega koronavirusa, priznati pa moramo premoč naravi," je v sporočilu za javnost pojasnil Mitja Gialuz, predsednika Jadralnega društva za Varkovlje in Grljan (SVBG). Prijavljenih je bilo 1424 jadrnic.