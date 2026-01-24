Zaradi zdravja igralcev prekinili tekme OP Avstralije

"Najprej sem se spopadal s krči v nogah, nato v roki, nato pa povsod. Ampak tenis je tudi mentalna igra. Če že nisem mogel igrati po svojih najboljših močeh, sem igral tako dobro, kot sem lahko. Če želim tukaj priti daleč, tako kot v preostalem delu sezone, moram dobro igrati tudi tedaj, ko je vroče," je dogajanje strnil Italijan Jannik Sinner, ki je za zmago s 3:1 (4:6, 6:3, 6:4, 6:4) potreboval tri ure in 42 minut.

Jannik Sinner FOTO: AP

Njegov rojak in peti nosilec Lorenzo Musetti je prav tako pod streho po petih nizih izločil Čeha Tomaša Machača s 5:7, 6:4, 6:2, 5:7 in 6:2. Tudi tretji Italijan, Luciano Darderi, je bil uspešen, izločil je Rusa Karena Hačanova, bilo je 7:6 (5), 3:6, 6:3, 6:4. V ženskem delu turnirja so še pred prekinitvijo brez težav slavile tri predstavnice ZDA. Četrta igralka uvodnega grand slama sezone Amanda Anisimova je bila boljša od rojakinje Peyton Stearns s 6:1, 6:4, šesta v žrebu Jessica Pegula ni imela veliko dela z Rusinjo Oksano Selehmetjevo s 6:3 in 6:2. Madison Keys, branilka naslova in deveta nosilka, je le šest iger prepustila Čehinji Karolini Pliškovi in slavila s 6:3 in 6:3.

Gledalci na OP Avstralije FOTO: AP