Zaradi zdravja igralcev prekinili tekme OP Avstralije

Melbourne, 24. 01. 2026 08.00

Avtor:
A.M. STA
Jannik Sinner

Vročinski val v Melbournu je organizatorje odprtega teniškega prvenstva Avstralije prisilil, da so prekinili tekme zaradi zaščite zdravja igralcev. V peklenskih razmerah je dvoboj pod streho osrednjega igrišča uspelo zaključiti drugemu nosilcu Janniku Sinnerju, ki je v tretjem krogu ugnal Eliota Spizzirrija iz ZDA s 3:1.

"Najprej sem se spopadal s krči v nogah, nato v roki, nato pa povsod. Ampak tenis je tudi mentalna igra. Če že nisem mogel igrati po svojih najboljših močeh, sem igral tako dobro, kot sem lahko. Če želim tukaj priti daleč, tako kot v preostalem delu sezone, moram dobro igrati tudi tedaj, ko je vroče," je dogajanje strnil Italijan Jannik Sinner, ki je za zmago s 3:1 (4:6, 6:3, 6:4, 6:4) potreboval tri ure in 42 minut.

Jannik Sinner
Jannik Sinner
FOTO: AP

Njegov rojak in peti nosilec Lorenzo Musetti je prav tako pod streho po petih nizih izločil Čeha Tomaša Machača s 5:7, 6:4, 6:2, 5:7 in 6:2. Tudi tretji Italijan, Luciano Darderi, je bil uspešen, izločil je Rusa Karena Hačanova, bilo je 7:6 (5), 3:6, 6:3, 6:4.

V ženskem delu turnirja so še pred prekinitvijo brez težav slavile tri predstavnice ZDA. Četrta igralka uvodnega grand slama sezone Amanda Anisimova je bila boljša od rojakinje Peyton Stearns s 6:1, 6:4, šesta v žrebu Jessica Pegula ni imela veliko dela z Rusinjo Oksano Selehmetjevo s 6:3 in 6:2. Madison Keys, branilka naslova in deveta nosilka, je le šest iger prepustila Čehinji Karolini Pliškovi in slavila s 6:3 in 6:3.

Gledalci na OP Avstralije
Gledalci na OP Avstralije
FOTO: AP

V času prekinitve sredi popoldneva je bila temperatura 35 stopinj Celzija z napovedjo, da se bo do 17. ure povzpela na 40 stopinj, je sporočila mestna meteorološka služba. Čeprav so se organizatorji turnirja odločili za previdnostni ukrep zaradi vročine, za prebivalce mesta ni bilo izdano nobeno opozorilo pred vročinskim valom.

Tri od teh tekem so bile v teku, ko je bila igra prekinjena. Sinner in Spizzirri sta bila izenačena v nizih, Musetti in Machač sta igrala peti niz, Linda Noskova in Wang Xinyu pa sta bili v prvem nizu izenačeni na 2:2. Prvi omenjeni tekmi z Italijanoma na igriščih Rod Laver in John Cain so nato nadaljevali zelo hitro, potem ko so zaprli streho.

tenis op avstralije vročinski val
