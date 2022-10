Zaslužil že 4 milijone, zdaj pa je 10. igralec sveta bankrotiral

36-letnik je priznal, da je v preteklosti sprejel številne napačne finančne odločitve. "Na vsakem področju svojega življenja sem porabil več denarja, kot sem ga imel," je BBC-ju priznal Mark Allen, ki je lani uradno bankrotiral. "Bankrot je bil edina izbira. Lahko je prebrati, da sem 'na mizi' zaslužil štiri milijonov evrov, ampak ves ta denar sem zapravil tako hitro, kot sem ga dobil," je o svojem finančnem stanju dejal Allen.

"Sram me je priznati, da je trenutno moja prioriteta to, da uredim svoje življenje. Nič denarja nisem dal na stran za slabe dni. Tudi med slabo sezono sem zapravljal toliko kot, da bi bila dobra. Ne daš dovolj denarja na stran za plačilo davkov in vse se začne rušiti," je dejal Allen, ki se je v tem času tudi ločil. "Vse zakonske obveznosti v povezavi z ločitvijo in stroški odvetnikov so se nabrali," je dogodke, ki so ga pripeljali do finančnega roba opisal deseti igralec na svetovni lestvici.