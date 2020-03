Zavarovalnice bi v primeru odpovedi olimpijskih iger segle globoko v žep

Japonska vlada Šinza Abejaje v prizadevanjih za zajezitev epidemije odredila odpoved številnih športnih prireditev, a je obljubila izvedbo olimpijskih iger, v katere je Japonska vložila približno 12 milijard dolarjev (10,63 milijarde evrov). Na olimpijskih igrah od 24. julija do 9. avgusta pričakujejo več kot 11.000 športnikov, še 4400 pa na paraolimpijskih igrah, ki bodo sledile. Tak je vsaj načrt. Vendar odpoved zaradi koronavirusa še ni izključena. Iz Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) so sporočili, da imajo za dokončno odločitev še od dva do tri mesece časa.

"Prepričan sem, da Mok ne bo sprejel nobene odločitve, ki bi bila v nasprotju z odločitvami Svetovne zdravstvene organizacije in vlad. Vprašanje pandemije je veliko bolj pomembno kot izvedba določenega športnega dogodka, celo če gre za tako velikega, kot so olimpijske igre,"je pred dnevi povedal podpredsednik Moka Richard Pound.

Vsake olimpijske igre zavarovane za 800 milijonov dolarjev

Mok po poročanju portala Insurance Journal za primer odpovedi vsake olimpijske igre zavaruje za približno 800 milijonov dolarjev (708,83 milijona evrov), kar zadošča za pokritje večino njegovega približno milijardo dolarjev (886,04 milijona evrov) visokega vložka v vsakokratnega gostitelja prireditve. Zavarovalna premija se po ocenah strokovnjakov giblje od dva do tri odstotke, kar za olimpijske igre v Tokiu pomeni račun v višini približno 24 milijonov dolarjev (21,26 milijona evrov).

Sicer ne vsa, vendar pa večina zavarovanj za primer odpovedi velikih prireditev predvideva tudi kritje za primer pandemije, so povedali pri nemški zavarovalnici Allianz, ki ima z Mokom sklenjeno pogodbo o zavarovanju olimpijskih iger v obdobju med letoma 2021 in 2028, ne pa še letošnjih v Tokiu. Japonska je morala že dvakrat odpovedati olimpijske igre. Leta 1940 bi morala srečanje olimpijskih športnikov gostiti tako poleti kot pozimi, a sta jih tako Tokio (poletne) kot Saporo (zimske) zaradi japonsko-kitajske vojne odpovedala. Kot nadomestni prizorišči so bili nato izbrani Helsinki (poletne) ter St. Moritz in Garmisch (zimske), a je organizatorjem načrte prekrižala druga svetovna vojna. Enako velja za igre leta 1944.

Morebitna odpoved bi prizadela tudi sponzorje. V Londonu leta 2012 so plačali milijardo evrov (brez televizijskih prenosov), v Tokiu naj bi ta številka dosegla tri milijarde evrov. Poleg tega je treba prišteti še zavarovalne police organizatorjev potovanj, hotelirjev, televizijskih postaj in proizvajalcev navijaških artiklov. Analitiki pri finančni družbi Jefferies ocenjujejo skupno zavarovalno vsoto v zvezi z olimpijskimi igrami 2020 na več kot dve milijardi dolarjev (1,77 milijarde evrov).