Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

'Zavedamo se, da gre v Koprivnici za tekmo leta'

Ljubljana, 12. 02. 2026 10.18 pred 51 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Marko Juvan
Deja Ivanović

Deja Ivanović ve, kako se v rokometu streže stvarem. Nekdanja legendarna Krimovka, ki je z ekipo kar dvakrat stopila na vrh Evrope, je zadnja leta ena vodilnih operativk ljubljanskega kluba. V pogovoru za 24ur.com je med drugim potrdila, da je ekipa pripravljena na tekmo leta v Koprivnici. Ljubljančankam namreč zmaga na Hrvaškem prinaša nadaljevanje evropske sezone, poraz pa bi nastope v Ligi prvakinj končal že po rednem delu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Krimovke, ki so v zadnjih dveh letih neuspešno lovile nastop na zaključnem turnirju v ligi prvakinj, bo po novem vodil mladi strateg Žiga Novak, ta pa bo razpolagal s precej spremenjeno zasedbo v primerjavi s prejšnjo sezono. 

Prvo tekmo Ljubljančank in Koprivničank meseca oktobra so zanesljivo dobile Hrvatice.
Prvo tekmo Ljubljančank in Koprivničank meseca oktobra so zanesljivo dobile Hrvatice.
FOTO: Aljoša Kravanja

Ljubljano je zapustilo kar nekaj ključnih igralk, kot so Tjaša Stanko, Ana Gros, Črnogorki Itana Grbić in Tatjana Brnović, Brazilka Barbara Arenhart, Španka Jennifer Guttierez in Kongovka Betchaidelle Ngombele, nekdanji slovenski reprezentantki Alja Varagić in Amra Pandžić ter Črnogorka Jovanka Radičević pa so se igralsko upokojile.

Preberi še V Koprivnici pred gostovanjem Krimovk popolna mobilizacija

Prišle pa so mlade slovenske igralke Lana Puncer, Ema Marković in Tinkara Kogovšek, Hrvatica Andjela Žagar, Srbkinji Milica Ignjatović in Jovana Risović, Francozinja Tamara Horaček, Sofie Bardrum in nazadnje še danska desna zunanja igralka Anne With Johansen. Slednja je poškodovana že lep del sezone in Ljubljančankam ne bo pomagala na tekmi leta v Koprivnici. 

Deja Ivanović
Deja Ivanović
FOTO: Damjan Žibert

"Glede na spremenjeno strategijo, za katero smo se odločili po neizpolnjenem cilju v prejšnji sezoni, je bila v ospredju prevetritev. Včasih moraš narediti dva koraka nazaj, da greš lahko tri naprej. Vesela sem, da smo v nekaj mesecih naredili to, kar smo si želeli. Ekipa jein še evdno raste. Še posbeje po novem letu je vidno napredovala, zato smo pred obračunom v Koprivnici optimistični," je med drugim dejal nekdanja dvakratna "osvajalka" laskave Lige prvakinj s Krimovkami. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Ne želimo prenesti preveliko obremenitev ekipi, saj je ta sestavljena s pretežno mladimi še neizkušenimi igralkami, toda zavedamo se, kaj prinaša tekma na Hrvaškem. Verjamem v naše sposobnosti in tudi napredovanje v izločilne boje," je za 24ur.com še povedala Deja Ivanović.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
rokomet krim mercator deja ivanović

Športne igre mladih: V Sloveniji že tretja sezona, v regiji tri desetletja

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
dark Cat
12. 02. 2026 11.34
Zoki team
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Za seboj pustil šest otrok
Horoskop in vaša tašča: Katero znamenje vam lahko povzroči težave?
Horoskop in vaša tašča: Katero znamenje vam lahko povzroči težave?
Marmaduke Vanderpump je tu! Čustven poklon dedku
Marmaduke Vanderpump je tu! Čustven poklon dedku
Ko otrok izgubi sorojenca: kako mu kot starši lahko stojimo ob strani
Ko otrok izgubi sorojenca: kako mu kot starši lahko stojimo ob strani
zadovoljna
Portal
Poročila se je s trenerjem, a zakon se ni končal srečno
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, pred raki so težki dnevi
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, pred raki so težki dnevi
Prenehanje uživanja kave: Kaj se zgodi z vašim telesom?
Prenehanje uživanja kave: Kaj se zgodi z vašim telesom?
Kavbojke, ki smo jih nosile pred leti, se vračajo v modo
Kavbojke, ki smo jih nosile pred leti, se vračajo v modo
vizita
Portal
Moški po 50. letu naj bodo pozorni na pogosto spregledano zdravstveno tveganje
3 horoskopska znamenja, ki najpogosteje zanemarjajo svoje zdravje
3 horoskopska znamenja, ki najpogosteje zanemarjajo svoje zdravje
Kaj kralj Charles običajno poje v enem dnevu
Kaj kralj Charles običajno poje v enem dnevu
Tri prehranska dopolnila, ki jih ne smete kombinirati z vitaminom C
Tri prehranska dopolnila, ki jih ne smete kombinirati z vitaminom C
cekin
Portal
Za toliko se bo letos zvišal regres
Zvišanje plač v prvi polovici leta napoveduje 65 odstotkov slovenskih delodajalcev
Zvišanje plač v prvi polovici leta napoveduje 65 odstotkov slovenskih delodajalcev
Na koliko časa mladi danes menjajo službo? Raziskava razkriva prave razloge za odhode
Na koliko časa mladi danes menjajo službo? Raziskava razkriva prave razloge za odhode
Noro odkritje s Super Bowla 2026 – koliko so v resnici zaslužili 'človeški grmi' v nastopu Bad Bunnyja
Noro odkritje s Super Bowla 2026 – koliko so v resnici zaslužili 'človeški grmi' v nastopu Bad Bunnyja
moskisvet
Portal
Ralf Schumacher se bo poročil – nekdanja žena mu želi srečo
Moški, pozor: Ta vrsta hrane povečuje vašo neplodnost
Moški, pozor: Ta vrsta hrane povečuje vašo neplodnost
Umrl je igralec, ki smo ga vsi dobro poznali
Umrl je igralec, ki smo ga vsi dobro poznali
Kaj valentinovo v resnici pomeni moškim?
Kaj valentinovo v resnici pomeni moškim?
dominvrt
Portal
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
Valentinovo v domačem stilu: 8 daril za partnerja, ki ceni udobje
Valentinovo v domačem stilu: 8 daril za partnerja, ki ceni udobje
10 imen za pse s čudovitim pomenom
10 imen za pse s čudovitim pomenom
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
okusno
Portal
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
Hitra sladica v kozarcu za posebne trenutke
Hitra sladica v kozarcu za posebne trenutke
Hitro kosilo, pripravljeno v manj kot pol ure
Hitro kosilo, pripravljeno v manj kot pol ure
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
voyo
Portal
Ukradeno življenje
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Trinajst življenj
Trinajst življenj
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534