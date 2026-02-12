'Zavedamo se, da gre v Koprivnici za tekmo leta'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Krimovke, ki so v zadnjih dveh letih neuspešno lovile nastop na zaključnem turnirju v ligi prvakinj, bo po novem vodil mladi strateg Žiga Novak, ta pa bo razpolagal s precej spremenjeno zasedbo v primerjavi s prejšnjo sezono.

Prvo tekmo Ljubljančank in Koprivničank meseca oktobra so zanesljivo dobile Hrvatice. FOTO: Aljoša Kravanja

Ljubljano je zapustilo kar nekaj ključnih igralk, kot so Tjaša Stanko, Ana Gros, Črnogorki Itana Grbić in Tatjana Brnović, Brazilka Barbara Arenhart, Španka Jennifer Guttierez in Kongovka Betchaidelle Ngombele, nekdanji slovenski reprezentantki Alja Varagić in Amra Pandžić ter Črnogorka Jovanka Radičević pa so se igralsko upokojile.

Prišle pa so mlade slovenske igralke Lana Puncer, Ema Marković in Tinkara Kogovšek, Hrvatica Andjela Žagar, Srbkinji Milica Ignjatović in Jovana Risović, Francozinja Tamara Horaček, Sofie Bardrum in nazadnje še danska desna zunanja igralka Anne With Johansen. Slednja je poškodovana že lep del sezone in Ljubljančankam ne bo pomagala na tekmi leta v Koprivnici.

Deja Ivanović FOTO: Damjan Žibert

"Glede na spremenjeno strategijo, za katero smo se odločili po neizpolnjenem cilju v prejšnji sezoni, je bila v ospredju prevetritev. Včasih moraš narediti dva koraka nazaj, da greš lahko tri naprej. Vesela sem, da smo v nekaj mesecih naredili to, kar smo si želeli. Ekipa jein še evdno raste. Še posbeje po novem letu je vidno napredovala, zato smo pred obračunom v Koprivnici optimistični," je med drugim dejal nekdanja dvakratna "osvajalka" laskave Lige prvakinj s Krimovkami.

"Ne želimo prenesti preveliko obremenitev ekipi, saj je ta sestavljena s pretežno mladimi še neizkušenimi igralkami, toda zavedamo se, kaj prinaša tekma na Hrvaškem. Verjamem v naše sposobnosti in tudi napredovanje v izločilne boje," je za 24ur.com še povedala Deja Ivanović.