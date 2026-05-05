'Zavedamo se, da ni več popravnega izpita'

Ljubljana, 05. 05. 2026 14.21 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
LL Grosist Slovan

Na vrsti je polfinale rokometnega državnega prvenstva. Celjani se bodo v polfinalu pomerili s Slovenj Gradcem, Trebanjce pa čaka zmagovalec skupine A, RD LL Grosist Slovan. Ljubljančane v sredo čaka prva polfinalna tekma državnega prvenstva proti RK Trimo Trebnje. Kapetan Ilija Brozović pravi, da so za to delali celo leto.

Ilija Brozović na tekmi s Celjem.
Ilija Brozović na tekmi s Celjem.
FOTO: Luka Kotnik

Kapetan Slovana Ilija Brozović pravi, da so za to delali celo leto. "Prihaja prva tekma polfinala – torej nekaj, za kar smo delali celo leto. V končnici ni več možnosti za popravne izpite, zato moramo vse tekme, ki nas čakajo, oddelati, kakor je treba. Naša ekipa je dobro pripravljena, vzdušje v garderobi prav tako in zagotovo bomo tekmo pričakali v odlični formi," poudarja kapetan Ljubljančanov in krožni napadalec RD LL Grosist Slovana. Ljubljanska zasedba brani naslov državnega prvaka.

Preberi še Zorman: Ne bežimo od vloge favorita

Polfinale se igra na dve zmagi, Slovan prvo tekmo igra doma, v soboto pa že odhaja na gostovanje v Trebnje. Ekipa si želi polnih tribun dvorane na Kodeljevem in glasnih Slovanovih navijačev. Trimo sodi med glavne favorite za naslov prvaka, Slovan se je z dolenjskimi nasprotniki v tej sezoni pomeril dvakrat. Izkušeni 34-letni Brozović je prepričan, da so s soigralci odlično pripravljeni. 

Uroš Zorman
Uroš Zorman
FOTO: Damjan Žibert

"Trimo je vsekakor zelo dobro ekipa, z njimi smo v tej sezoni dvakrat igrali neodločeno. Vemo, da ne bo lahko. Po mojem mnenju bo odločala naša obramba, zato je pomembno, da smo trdni in odločni. Prav tako bo potrebno v napadu odigrati brez veliko napak. To je način za zmago," je za klubsko speltno stran še dejal izkušeni rokometaš Slovana. 

Preberi še 'Za nami je težak poraz, vedno je tako, ko izgubiš po sedemmetrovkah'

Septembra se je tekma med Slovanom in Trimom končala z rezultatom 33:33, februarja v Trebnjem pa s 34:34. Tako Ljubljančani, kot Trebanjci so ostali brez prve lovorike v sezoni – pokala, zato bo šlo še bolj na nož v polfinalu državnega prvenstva. "Naša ekipa je dobro pripravljena, vzdušje v garderobi prav tako in zagotovo bomo tekmo pričakali v odlični formi," je za spletno stran Slovana povedal Brozović.

rokomet slovan

