'Zavedamo se, da ni več popravnega izpita'

Ilija Brozović na tekmi s Celjem. FOTO: Luka Kotnik

Kapetan Slovana Ilija Brozović pravi, da so za to delali celo leto. "Prihaja prva tekma polfinala – torej nekaj, za kar smo delali celo leto. V končnici ni več možnosti za popravne izpite, zato moramo vse tekme, ki nas čakajo, oddelati, kakor je treba. Naša ekipa je dobro pripravljena, vzdušje v garderobi prav tako in zagotovo bomo tekmo pričakali v odlični formi," poudarja kapetan Ljubljančanov in krožni napadalec RD LL Grosist Slovana. Ljubljanska zasedba brani naslov državnega prvaka.

Polfinale se igra na dve zmagi, Slovan prvo tekmo igra doma, v soboto pa že odhaja na gostovanje v Trebnje. Ekipa si želi polnih tribun dvorane na Kodeljevem in glasnih Slovanovih navijačev. Trimo sodi med glavne favorite za naslov prvaka, Slovan se je z dolenjskimi nasprotniki v tej sezoni pomeril dvakrat. Izkušeni 34-letni Brozović je prepričan, da so s soigralci odlično pripravljeni.

Uroš Zorman FOTO: Damjan Žibert

"Trimo je vsekakor zelo dobro ekipa, z njimi smo v tej sezoni dvakrat igrali neodločeno. Vemo, da ne bo lahko. Po mojem mnenju bo odločala naša obramba, zato je pomembno, da smo trdni in odločni. Prav tako bo potrebno v napadu odigrati brez veliko napak. To je način za zmago," je za klubsko speltno stran še dejal izkušeni rokometaš Slovana.