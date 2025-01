'Zavedamo se, da nimamo več pravice do spodrsljaja'

Slovenski rokometaši so skupinski del zaključnega turnirja končali na drugem mestu. Po uvodnih zmagah nad tekmeci s Kube in Zelenortskih otokov so bili na odločilni tekmi za prvo mesto v skupini G za njih previsoka ovira tekmeci iz dežele gejzirjev.

Egipčani in Islandci imajo po štiri točke, Argentinci in rokometaši z Zelenortskih otokov pa so brez njih. Slovenija se bo v drugem delu v sredo najprej pomerila z Argentino, v petek z Egiptom, v nedeljo pa s Hrvaško. Najboljši dve reprezentanci iz skupine 4 se bosta uvrstili v četrtfinale. "Na začetku tekme nismo bili konkretni v napadu, ki je tokrat bil šibkejši člen. Potem so sledile napake in povrh vsega se je razigral njihov vratar. Žal nismo znali izkoristiti tistega naleta na naši strani v prvem polčasu. Na koncu je bilo preprosto preveč napak. Ta tekma je nedvomno prizemljitev, da morda nismo v takšnem naletu, kot se nam je zdelo. Zdaj se moramo zbrati in vstopiti v drugi del z željo po dveh zmagah. Gotovo sledijo težke tekme v drugem delu, ampak še vedno je vse v naših rokah, tako da verjamemo v naše sposobnosti," je izčrpen pred nadaljevanjem prvenstva Aleks Vlah.