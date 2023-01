Zaživel je novodoben dirkaški šport: dirkanje z električnimi skiroji

Svet dirkaških športov je dobil ne le novo prvenstvo, temveč tudi novo vrsto dirkanja: dirkanje z električnimi skiroji. V minulem letu je namreč zaživelo prvenstvo eSkootr Championship, v katerem tako moški kot tudi ženske, dirkajo z dvokolesnimi prevoznimi sredstvi, ki so v zadnjih nekaj letih preplavila ulice mest široma sveta.

Prvenstvo sta že junija 2019 ustanovila nekdanji libanonski dirkač Khalil Beschir britansko-libanonski podjetnik Hrag Sarkissian, pri ustanovitvi prvenstva in s tem tudi novega športa, pa sta pomagal tudi dirkač in prvak Formule E Lucas di Grassi in nekdanji dirkač Formule 1 Alexander Wurz. Novo prvenstvo pa je nato lani po koncu epidemije koronavirusa tudi zaživelo.

icon-expand Dirkanje z električnimi skiroji FOTO: eSkootr Championship

Dirke potekajo na tako zunanjih kot tudi notranjih progah, ki so seveda prilagojene električnim skirojem. Vsi dirkači vozijo enak model skiroja in sicer S1-X, ki ga je prav z namenom dirkanja razvilo italijansko podjetje Ycom. 40-kilogramski skiroji dosežejo hitrosti tudi prek 100 kilometrov na uro in se lahko nagnejo kar 55 stopinj. Poganjata jih po dva 6 kilovatna motorja, ki ga je razvilo podjetje Williams Advaned Engineering in imata skupno kapaciteto 1.33 kilovatnih ur.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ka je največji izziv pri dirkanju z električnimi skiroji? Po besedah dirkačev so to majhna kolesa, ki ne dopuščajo veliko maneverskega prostora in kaj hitro se zgodi, da dirkači končajo na tleh. A so na srečo padci bolj kot ne le zdrsi, po katerih dekleta in fantje hitro vstanejo in nadaljujejo s tekmo. Dirkači so seveda oblečeni v zaščitni kombinezon, kot ga nosijo motoristi in imajo na glavi motoristične čelade.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V premierni sezoni eSkootr Championshipa (eSC) je sodelovalo trideset dirkačev, od tega 12 deklet in 18 mož, ki so zastopali deset ekip, oddirkali pa so štiri dirke (čeprav jih je bilo sprva za uvodno sezono napovedanih šest). Zmagovalec inavguralne dirke, ki je potekala v Londonu, je postal Švicar Matis Neyroud, po štirih dirkah pa se je premiernega naslova prvaka razveselil Aymard Vernay (Racing Citizens), ki je za štiri točke premagal najboljšo žensko predstavnico Saro Cabrini (Helbiz Racing), ki je kot prva tudi zmagala na dveh dirkah. Poleg Londona, je prvenstvo potekalo še v švicarskem Sionu in francoskem Marseillu, kjer sta potekali dve dirki. Premiernega naslova med ekipami se je sicer razveselilo irsko moštvo Nico Roche Racing.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"To je super! Čudovito je, da sem postal prvi zmagovalec prvenstva eSkootr," je po veliki zmagi dejal junak iz Toulona, ki je občutke po zadnji dirki premierne sezone strnil tako: "Vedel sem, da če Sara zmaga na zadnji dirki, potrebujem samo četrto mesto, da si zagotovim zmago. Bil sem pod pritiskom, da v sedmih krogih obdržim svoje mesto, in ko sem prečkal ciljno črto sem bil navdušen!"

icon-expand Premiernega naslova prvaka se je razveselil Francoz Aymard Vernay FOTO: eSkootr Championship

V prvenstvu eSkootr Championship torej nastopa 10 ekip, ki jih podpirajo tudi nekatera znana imena iz sveta športa: ekipa 258 Racing je v lasti britasnekga boksarja Anthonyja Joshue, ekipa 27X je v lasti nemškega dirkača Formule 1 Nica Hulkenberga, moštvo Carlin vodi Stephanie Carlin in so bo v zgodovino zapisalo kot prvo uradno moštvo v prvenstvu, Nico Roche Racing, ki ga vodi nekdanji profesionalni kolesar in olimpijec Nico Roche, Sick! Racing Team, ki ga vodi avstrijski gorki kolesar Fabio Wibmer, potem pa so tu še Helbiz Racing, Los Rayos, Murphy Scooters, PLYR:1 ter Racing Citizens.

icon-expand V prvenstvu tekmujejo tako moški kot tudi ženske FOTO: eSkootr Championship