Zbor rokometašic: povratek Alje Varagić

Uvodnega zbora se je udeležilo 14 rokometašic, med njimi tudi vratarka Branka Zec, ki si je na zadnji reprezentančni akciji poškodovala prednjo križno vez in prestala operativni poseg, ter Alja Varagić, ki se z novo sezono vrača na igrišče po rojstvu hčerke. Poleg slednjih so v ponedeljek v Zreče prispele še Ana Abina, Živa Čopi, Nuša Fegic, Tija Gomilar Zickero, Ema Hrvatin, Manca Jurič, Petra Kramar, Dominika Mrmolja, Amra Pandžić, Maja Svetik, Maja Vojnovič in Nina Zulič. Zaradi zdravstvenih težav na pripravah tokrat ne bo poleg Aneje Beganović, službeno sta zadržani Teja Ferfolja in Iza Bon Brzin, medtem ko se bodo preostale igralke ekipi pridružile med tednom. Na Štajerskem bo izbrana vrsta bivala do nedelje. Treninge, na katerih bo Dragan Adžić s svojim štabom dekletom omogočil tudi individualno delo, bodo potekali v Slovenskih Konjicah, medtem ko bodo v hotelu Term Zreče in njegovi okolici na sporedu številne skupne aktivnosti, ki bodo še bolj povezale dekleta. Rokometašice v tem času čakajo tudi sociološko-psihološki testi ter testiranje telesne pripravljenosti, na podlagi katerih bo štab dekletom pripravil individualne programe, s katerimi se bodo lahko čim bolj optimalno pripravile na začetek nove klubske sezone. "Po porodu sem v zadnjem obdobju trenirala po individualnem načrtu treningov, ki mi jih je pripravil trener za telesno pripravo, medtem ko bom prvi pravi ponovni stik z rokometno žogo napravila ravno na pripravah ženske reprezentance, ki so pred nami,"je za uradno spletno stran RZS povedalaAlja Varagić, ki je v reprezentanci zbrala 65 nastopov in dosegla 122 zadetkov.