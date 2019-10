ZDA do prve zlate kolajne na SP, Bilesova podrla rekord Horkine

Največ navdušenja je v razprodani dvorani v razprodani dvorani Hanns-Martin Schleyer požela štirikratna olimpijska prvakinja iz Ria 2016 Simone Biles, ki gledalcev s svojimi nastopi ni pustila ravnodušnih. Že v kvalifikacijah je upravičila naziv kraljice tega športa, saj je na parterju in gredi v pravilnik vpisala dve novi prvini, ki se imenujeta po njej. S tem se je v zgodovino gimnastičnega športa zapisala že s štirimi originalnimi elementi.

S torkovo zmago je 22-letna ameriška zvezdnica osvojila svojo že 15. zlato kolajno na SP, skupni zbir kolajn s SP pa je povečala na 21. Tako je postala tudi nova rekorderka, saj si je pred tem zgodovinski dosežek 20 kolajn s SP delila z rusko legendo Svetlano Horkino.

Srebrno odličje so si v prvi finalni odločitvi letošnjega prvenstva, finalu ekip, pritelovadile Rusinje, ki so zbrale 166,529 točke, za veliko presenečenje pa so z bronastim odličjem poskrbele Italijanke s 164,796 točke, ki so na četrto mesto potisnile Kitajke (164,230). V sredo bo v Stuttgartu na sporedu še prva moška finalna odločitev tega prvenstva, ko se bodo telovadci pomerili v finalu ekip. Naslov branijo kitajski telovadci, v kvalifikacijah pa so največ pokazali Rusi in napovedali odkrit lov na zlato.

Izidi SP v gimnastiki, finale ekip:

1. Združene države Amerike 172,330 točke

2. Rusija 166,529

3. Italija 164,796

4. Kitajska 164,230

5. Francija 163,628

6. Velika Britanija 161,495

7. Kanada 160,563

8. Nizozemska 159,427