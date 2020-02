ZDA kljub porazu Serene Williams v zaključni del pokala Fed

Odločitev o zmagovalki dvoboja v ameriški zvezni državi Washington je padla šele po igri dvojic, v kateri sta Sofia Kenin in Bethanie Mattek-Sands s 6:4 in 6:0 odpravili Jeleno Ostapenko in Anastazijo Sevastovo. Slednja je pred tem s 7:6 (5), 3:6, 7:6 (4) presenetila Sereno Williams, nekdanjo prvo igralko sveta, ki je pred tem dobila vseh 14 posamičnih dvobojev v tekmovanjih pokala federacij, na katerih je igrala.

S tem so se igralke ZDA kot zadnje uvrstila ne zaključni turnir pokala Fed, ki ga bodo poslej igrale na drugačen način. Najbolj razširjeno ekipno teniško tekmovanje za ženske na svetu je po vzoru Davisovega pokala za moške doživelo korenito spremembo; za naslov se bo dvanajst ekip sredi aprila merilo v Budimpešti. Na turnir v madžarski prestolnici so se uvrstile še branilke naslova Francozinje, lanske finalistke Avstralke, gostiteljice Madžarke, s posebnim povabilom Čehinje, ki so od leta 2011 šestkrat osvojile naslov, Nemke, Belorusinje, Rusinje, Španke, Švicarke, Belgijke in Slovakinje.

Slovenska ženska teniška reprezentanca bo leta 2021 še četrto leto zaporedoma članica 1. evroafriške skupine pokala Fed. Izbranke kapetana Andreja Kraševcaso namreč zapravile priložnost za uvrstitev v kvalifikacije za svetovno skupino. V odločilnem dvoboju je bila Srbija boljša z 2:1. Slovenija je imela na kvalifikacijskem turnirju v Luksemburgu dve različno razpoloženi igralki. Kaja Juvanje v štirih nastopih izgubila le enkrat, najvišje uvrščena Slovenka na tekmovanju, Tamara Zidanšek, pa je od petih partij dobila le eno.

Izidi:

Španija ‒ Japonska 3:1

Sara Sorribes Tormo ‒ Naomi Osaka 6:0, 6:3

Carla Suarez Navarro (Špa) ‒ Misaki Doi 6:3, 6:4

Carla Suarez Navarro ‒ Kurumi Nara 6:1, 6:3

Lara Arruabarrena/Aliona Bolsova Zadoinov ‒ Šuko Aojama/Ena Šibahara 2:6, 3:6

Belgija ‒ Kazahstan 3:1

Elise Mertens ‒ Zarina Dijas 1:6, 6:2, 6:1

Ysaline Bonaventure ‒ Julija Putinceva 6:3, 6:7 (2), 2:6

Elise Mertens ‒ Julija Putinceva 6:1, 7:6 (1)

Kirsten Flipkens ‒ Zarina Dijas 6:3, 6:4

Švica ‒ Kanada 3:1

Jil Teichmann ‒ Leylah Annie Fernandez 7:6 (4), 6:4

Belinda Bencic ‒ Gabriela Dabrowski 6:1, 6:2

Belinda Bencic ‒ Annie Leylah Fernandez 2:6, 6:7 (3)

Jil Teichmann ‒ Gabriela Dabrowski 6:3, 6:4

Nizozemska ‒ Belorusija 2:3

Kiki Bertens ‒ Aliaksandra Sasnovič 6:7 (5), 6:2, 6:1

Arantxa Rus ‒ Arina Sabalenka 2:6, 3:6

Kiki Bertens ‒ Arina Sabalenka 6:4, 6:4

Arantxa Rus ‒ Aliaksandra Sasnovič 0:6, 7:5, 2:6

Kiki Bertens/Demi Schuurs ‒ Arina Sabalenka/Aliaksandra Sasnovič 6:4, 3:6, 6:7 (8)

Romunija ‒ Rusija 2:3

Elena Gabriela Ruse ‒ Ekaterina Aleksandrova 1:6, 4:6

Ana Bogdan ‒ Veronika Kudermecova 6:3, 6:7 (5), 6:1

Ana Bogdan ‒ Ekaterina Aleksandrova 5:7, 6:3, 5:7

Jaquelina Adina Cristian ‒ Veronika Kudermetova 7:5, 6:3

Jaquelina Adina Cristian/Elena Gabriela Ruse ‒ Ana Blinkova/Ana Kalinskaj 3:6, 2:6

Slovaška ‒ Velika Britanija 3:1

Anna Karolina Schmiedlova ‒ Heather Watson 6:2, 6:3

Viktoria Kuzmova ‒ Harriet Dart 6:7 (3), 6:3, 7:5

Heather Watson ‒ Rebecca Sramkova 6:0, 7:5

Anna Karolina Schmiedlova ‒ Harriet Dart 7:5, 6:3

Brazilija ‒ Nemčija 0:4

Teliana Pereira ‒ Laura Siegemund 3:6, 3:6

Gabriela Ce ‒ Tatjana Maria 3:6, 6:7 (5)

Gabriela Ce ‒ Laura Siegemund 1:6, 2:6

Laura Pigossi/Luisa Stefani ‒ Anna-Lena Friedsam/Antonia Lottner 1:6, 4:6

ZDA ‒ Latvija 3:2

Sofia Kenin ‒ Anastasija Sevastova 6:2, 6:2

Serena Williams ‒ Jelena Ostapenko 7:6 (4), 7:6 (3)

Sofia Kenin ‒ Jelena Ostapenko 3:6, 6:2, 2:6

Serena Williams ‒ Anastazija Sevastova 6:7 (5), 6:3, 6:7 (4)

Bethanie Mattek-Sands/Alison Riske ‒ Jelena Ostapenko/Anastazija Sevastova 6:4, 6:0.