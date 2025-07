ZDA v tožbo proti Kaliforniji zaradi transspolnih športnic

New York, 10. 07. 2025 14.47 | Posodobljeno pred 1 uro

Ameriško ministrstvo za pravosodje je v sredo vložilo tožbo proti Kaliforniji, ker je transspolnim športnicam dovolila tekmovanje v dekliških športih. Študentke športnice v Kaliforniji so zaradi udeležbe moških v ženskih srednješolskih športnih ekipah žrtve "nepoštene konkurence in nepremišljenega ogrožanja", so zapisali na ministrstvu.