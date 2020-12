Olimpijski komite ZDA bo dopuščal spoštljive protestne geste med OI

"Verjamemo, da so lahko člani reprezentance ZDA tako kot naši posamezniki, športne ekipe ter lige vodilna sila v prizadevanjih za splošno dobro na svetu. Podpora temu pomembnemu delovanju v okviru reprezentance ZDA je naslednji korak v naši zavezi, da imajo športniki svoj glas in da v resnici živijo v skladu z olimpijskimi in paraolimpijskimi vrednotami,"je v sporočilu zapisala predsednica USOPC Susanne Lyons.

Odločitev so sprejeli po letošnjih protestih, ki jih je sprožilo policijsko nasilje nad temnopoltimi v ZDA in ki so se začeli po majskem uboju Georgea Floyda. To je povsem nasprotno stališče od tistega, ki so ga imeli olimpijski uradniki ZDA pred več kot petimi desetletji, ko so ostro kaznovali proteste. Tako sta bila iz reprezentance izključena atleta John Carlos in Tommie Smith, ker sta na podelitvi medalj na OI leta 1968 v Mehiki proti rasni neenakopravnosti v domovini protestirala z visoko dvignjenima rokama v črnih rokavicah.