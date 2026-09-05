Zdaj je jasno: zvezdnik lige NFL bo igrišče zamenjal za sodno sobo

Josh Jacobs FOTO: AP

Sezona se za Packerse še ni niti začela, ko je klub že dobil velik udarec. Zdaj je potrjeno, da je prva sodna obravnava Josha Jacobsa, ki je bila prvotno predvidena za 17. novembra, prestavljena na 10. september, kar pomeni, da bo potekala tri dni pred gostovanjem Green Baya pri Minnesota Vikingsih. Jacobs se sooča z dvema obtožbama, in sicer s fizičnim napadom in s poškodovanjem tuje lastnine. Obtožbe izhajajo iz incidenta 23. maja, Jacobs pa očitke zanika.

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Prav zaradi primera je NFL Jacobsu že pokazala rdečo luč. Liga ga je 30. avgusta uvrstila na seznam igralcev, ki trenutno ne smejo trenirati, niti nastopati na tekmah. 28-letnik še vedno lahko prejema plačo in se ob dovoljenju kluba udeležuje nekaterih drugih ekipnih aktivnosti. Za Packerse je njegova odsotnost vse prej kot nepomembna. Jacobs je v lanski sezoni dosegel 13 tekaških zadetkov in je eden osrednjih členov napada Green Baya. Klub je zato v zadnjih dneh dodatno okrepil položaj tekačev in iz Pittsburgha pripeljal Kaleba Johnsona.