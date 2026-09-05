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Zdaj je jasno: zvezdnik lige NFL bo igrišče zamenjal za sodno sobo

Wisconsin, 05. 09. 2026 15.51 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ju.R
Josh Jacobs

Josh Jacobs bi moral te dni razmišljati predvsem o novi sezoni lige NFL in uvodni tekmi Green Bay Packersov. Namesto tega se bo njegov teden končal v sodni dvorani. Zvezdniški tekač Packersov se bo namreč že prihodnji četrtek znašel pred sodiščem zaradi kazenskih obtožb, medtem ko njegova prihodnost na igrišču ostaja negotova.

Josh Jacobs
Josh Jacobs
FOTO: AP

Sezona se za Packerse še ni niti začela, ko je klub že dobil velik udarec. Zdaj je potrjeno, da je prva sodna obravnava Josha Jacobsa, ki je bila prvotno predvidena za 17. novembra, prestavljena na 10. september, kar pomeni, da bo potekala tri dni pred gostovanjem Green Baya pri Minnesota Vikingsih.

Jacobs se sooča z dvema obtožbama, in sicer s fizičnim napadom in s poškodovanjem tuje lastnine. Obtožbe izhajajo iz incidenta 23. maja, Jacobs pa očitke zanika.

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Prav zaradi primera je NFL Jacobsu že pokazala rdečo luč. Liga ga je 30. avgusta uvrstila na seznam igralcev, ki trenutno ne smejo trenirati, niti nastopati na tekmah. 28-letnik še vedno lahko prejema plačo in se ob dovoljenju kluba udeležuje nekaterih drugih ekipnih aktivnosti.

Za Packerse je njegova odsotnost vse prej kot nepomembna. Jacobs je v lanski sezoni dosegel 13 tekaških zadetkov in je eden osrednjih členov napada Green Baya. Klub je zato v zadnjih dneh dodatno okrepil položaj tekačev in iz Pittsburgha pripeljal Kaleba Johnsona.

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Direktor Packersov Brian Gutekunst je dejal, da klub spremlja razvoj primera in da še nima vseh informacij, medtem ko je trener Matt LaFleur izrazil podporo Jacobsu. Vredno je tudi, da četrtkova obravnava sama po sebi še ne bo pomenila konca primera.

Za zvezdnika lige NFL se tako sezona začenja z velikim vprašajem. Namesto da bi bil v središču pozornosti zaradi svojih predstav na igrišču, bo moral najprej razčistiti primer, ki bi lahko pomembno vplival na njegovo prihodnost v ligi NFL.

NFL Josh Jacobsa Brian Gutekunst Matt LaFleur

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