Zdesetkana Slovenija za dva razreda boljša od Turkov

Slovenska izbrana vrsta je z zmago končala kvalifikacijski ciklus za nastop na evropskem prvenstvu, ki bo med 13. in 30. januarjem prihodnje leto v Budimpešti, Debrecenu in Szegedu na Madžarskem ter Bratislavi in Košicah na Slovaškem.

Na šestih odigranih tekmah je dvakrat premagala Turčijo in po enkrat Nizozemsko in Poljsko, enkrat igrala neodločeno z Nizozemsko ter doživela poraz proti Poljski. Drugo mesto je ob enakem številu točk osvojila Nizozemska, tretjeuvrščena Poljska je zbrala šest, Turčija pa nobene. Na EP se je poleg Slovenije in Nizozemske iz skupine 5 prebila tudi Poljska.

Slovenija je doslej 12-krat nastopila na evropskem prvenstvu. Najboljša je bila na domačem prvenstvu 2004, ko je osvojila srebrno kolajno. Na lanskem EP na Švedskem, Norveškem in v Avstriji je bila četrta, na Hrvaškem 2000 je zasedla peto, v Srbiji 2012 šesto, v Švici 2006 in na Hrvaškem 2018 osmo, na Portugalskem 1994 in Norveškem 2008 deseto, v Španiji 1996 in Avstriji 2010 enajsto, na Švedskem 2002 dvanajsto, najslabši dosežek pa je iztržila na Poljskem 2016, kjer je zasedla 14. mesto.