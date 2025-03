Zdesetkana slovenska rokometna reprezentanca v Skopju do tretje zmage

OGLAS

Elitna slovenska rokometna izbrana vrsta je v odsotnosti številnih rokometašev osvojila tretji par točk v kvalifikacijskem ciklusu za EP 2026. Po uvodnih zmagah nad Litvo in Estonijo je v nabito polni dvorani v Skopju ugnala še Severno Makedonijo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zdesetkana Slovenija, ki je nastopila brez Klemna Ferlina, Boruta Mačkovška, Nejca Cehteta, Roka Ovnička, Mitje Janca, Nika Henigmana, Mihe Kavčiča, Tadeja Kljuna in Domna Novaka, je slabo odprla obračun v Skopju. V peklenskem vzdušju je že v sedmi minuti zaostala za tri gole (3:6), deset minut kasneje pa je zaostanek že narasel na šest golov (4:10). Največ težav je povzročal Filip Kuzmanovski, ki jim je v prvi polovici tekme zabil sedem golov. Po minuti odmora slovenskega selektorja Uroša Zormana so v 21. minuti prepolovili velik primanjkljaj v zadetkih (8:11), ob tem pa so izjemno bojeviti gostitelji ostali brez nosilca igre v obrambi Valentina Karasmanakisa, ki je zaradi pretirane grobosti prejel rdeči karton. Slovenci so v zadnjem delu prvega polčasa zaigrali veliko bolje, v 25. minuti so po "suhem listu" Matica Grošlja znižali na 11:13, na veliki odmor pa so po golu Tilna Kodrina odšli z najmanjšim možnim zaostankom (15:16).

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Slovenski rokometaši so v drugi polovici tekme postavili zadeve na pravo mesto. V samem začetku drugega polčasa je Kodrin prvič na dvoboju izenačil na 16:16, v 38. minuti pa so po golu Aleksa Vlaha prvič na dvoboju povedli z 19:18. Od tedaj naprej Makedoncem, ki jih vodi nekdanji sijajni ostrostrelec Kiril Lazarov, niso več pogledali v hrbet. Povsem so prevzeli nadzor v Skopju ter v 42. minuti po zadetku Blaža Blagotinška prvič imeli dva gola prednosti (22:20). Ustavila jih ni niti domača minuta odmora. Vratar Jože Baznik je z nekaterimi bravuroznimi obrambami še naprej paral živce domačim rokometašem, Slovenci so se sprostili v napadu ter po golu Vlaha v 50. minuti povedli s 27:22. V zadnjem delu tekme niso zapravili lepega kapitala. Po izključitvah Blagotinška in Blaža Janca so se jim gostitelji približali na dva gola (25:27), v prelomnih trenutkih dvoboja pa so se Zormanovi izbranci znova zbrali in po tretji zmagi naredili velik korak proti 15. nastopu na celinskem tekmovanju, ki bo v začetku prihodnjega leta v Skandinaviji. Litva je na današnji drugi tekmi 3. kroga skupine 1 v Estoniji zmagala s 30:20 (17:10). Po treh krogih ima Slovenija šest točk, Litva štiri, Severna Makedonija dve, Estonija pa je brez njih. Na EP se bosta uvrstili najboljši reprezentanci iz skupine 1, dodatno pa še štiri tretjeuvrščene reprezentance iz osmih kvalifikacijskih skupin.

Uroš Zorman FOTO: Luka Kotnik icon-expand