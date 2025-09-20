Zdravje postavil na prvo mesto

Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe) še ni pripotoval na svetovno prvenstvo v Ruando. V Kigaliju se bo pojavil tik pred cestno dirko, saj želi v Afriko maksimalno dobro pripravljen, da bi lahko kot člen devetčlanske zasedbe, z izdatnim doprinosom, pomagal izpolniti osrednji cilj – ubranitev mavrične majice. V Sierri Nevadi se pripravlja v miru in tišini, izkorišča vrhunske pogoje za trening, komaj čaka na trenutek, ko bo lahko oblekel zeleno majico in skušal preživeti pekel, ki ga skupaj z ekipo čaka na 209 kilometrov dolgi preizkušnji.

" Doma imamo kar pestro, tako, da če se želim dobro pripraviti, je potrebno nekaj žrtvovati. To je bilo potrebno, da bi lahko do konca sezone dobro dirkal, " je v ekskluzivnem pogovoru povedal priljubljeni Rogla: " Potrebno je dati blok treningov v noge in potem bomo videli. "

Po koncu Dirke po Franciji je imel priljubljeni Rogla pogovor s selektorjem Urošem Murnom, dogovorila sta se, da bo na startu kronometra svetovnega prvenstva, preizkušnje, ki mu je v Bergnu leta 2017 prinesla toliko lepega, ko je ciljno črto prečkal z drugim najboljšim časom. Naslov svetovnega podprvaka je bil takrat znanilec svetle kolesarske prihodnosti. A tokrat vožnje na čas, kjer sodi med najboljše na svetu, ne bo odpeljal. "Zdravje je bilo odločilni dejavnik. Potreboval sem čas, da si telo odpočije," je dodal 35-letnik.

