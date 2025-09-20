Zdravje postavil na prvo mesto

Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe) še ni pripotoval na svetovno prvenstvo v Ruando. V Kigaliju se bo pojavil tik pred cestno dirko, saj želi v Afriko maksimalno dobro pripravljen, da bi lahko kot člen devetčlanske zasedbe, z izdatnim doprinosom, pomagal izpolniti osrednji cilj – ubranitev mavrične majice. V Sierri Nevadi se pripravlja v miru in tišini, izkorišča vrhunske pogoje za trening, komaj čaka na trenutek, ko bo lahko oblekel zeleno majico in skušal preživeti pekel, ki ga skupaj z ekipo čaka na 209 kilometrov dolgi preizkušnji.
"Doma imamo kar pestro, tako, da če se želim dobro pripraviti, je potrebno nekaj žrtvovati. To je bilo potrebno, da bi lahko do konca sezone dobro dirkal," je v ekskluzivnem pogovoru povedal priljubljeni Rogla: "Potrebno je dati blok treningov v noge in potem bomo videli."
Zdravje dobilo prednost pred kronometrom
Po koncu Dirke po Franciji je imel priljubljeni Rogla pogovor s selektorjem Urošem Murnom, dogovorila sta se, da bo na startu kronometra svetovnega prvenstva, preizkušnje, ki mu je v Bergnu leta 2017 prinesla toliko lepega, ko je ciljno črto prečkal z drugim najboljšim časom. Naslov svetovnega podprvaka je bil takrat znanilec svetle kolesarske prihodnosti. A tokrat vožnje na čas, kjer sodi med najboljše na svetu, ne bo odpeljal. "Zdravje je bilo odločilni dejavnik. Potreboval sem čas, da si telo odpočije," je dodal 35-letnik.
Kaj vse nam je zaupal v ekskluzivnem pogovoru izveste nocoj v športnem delu oddaje 24UR.
