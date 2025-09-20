Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Drugi športi

Zdravje postavil na prvo mesto

Ljubljana, 20. 09. 2025 18.28 | Posodobljeno pred 7 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Matic Flajšman
Komentarji
0

Najizkušenejši slovenski kolesarski reprezentant Primož Roglič z nestrpnostjo čaka odhod na svetovno prvenstvo, cestno dirko in izpolnitev nalog, ki jih bo pred njega v Kigaliju postavil selektor Uroš Murn. "Vsi vidimo, kako Tadej leti," je med drugim v ekskluzivnem intervjuju povedal priljubljeni Rogla.

Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe) še ni pripotoval na svetovno prvenstvo v Ruando. V Kigaliju se bo pojavil tik pred cestno dirko, saj želi v Afriko maksimalno dobro pripravljen, da bi lahko kot člen devetčlanske zasedbe, z izdatnim doprinosom, pomagal izpolniti osrednji cilj – ubranitev mavrične majice. V Sierri Nevadi se pripravlja v miru in tišini, izkorišča vrhunske pogoje za trening, komaj čaka na trenutek, ko bo lahko oblekel zeleno majico in skušal preživeti pekel, ki ga skupaj z ekipo čaka na 209 kilometrov dolgi preizkušnji.

Primož Roglič se trenutno mudi na višinskih pripravah v Sierri Nevadi.
Primož Roglič se trenutno mudi na višinskih pripravah v Sierri Nevadi. FOTO: Luka Kotnik

"Doma imamo kar pestro, tako, da če se želim dobro pripraviti, je potrebno nekaj žrtvovati. To je bilo potrebno, da bi lahko do konca sezone dobro dirkal," je v ekskluzivnem pogovoru povedal priljubljeni Rogla: "Potrebno je dati blok treningov v noge in potem bomo videli."

Zdravje dobilo prednost pred kronometrom

Po koncu Dirke po Franciji je imel priljubljeni Rogla pogovor s selektorjem Urošem Murnom, dogovorila sta se, da bo na startu kronometra svetovnega prvenstva, preizkušnje, ki mu je v Bergnu leta 2017 prinesla toliko lepega, ko je ciljno črto prečkal z drugim najboljšim časom. Naslov svetovnega podprvaka je bil takrat znanilec svetle kolesarske prihodnosti. A tokrat vožnje na čas, kjer sodi med najboljše na svetu, ne bo odpeljal. "Zdravje je bilo odločilni dejavnik. Potreboval sem čas, da si telo odpočije," je dodal 35-letnik. 

Kaj vse nam je zaupal v ekskluzivnem pogovoru izveste nocoj v športnem delu oddaje 24UR.

kolesarstvo primož roglič slovenska reprezentanca sierra nevada
Naslednji članek

Nova slovenska prevlada na SP v sprintu na divjih vodah

Naslednji članek

Turki in Poljaki prvi četrfinalisti svetovnega prvenstva

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256