Združenje teniških igralcev v bran Đokoviću, Avstralci še za izgon Čehinje

O vprašanjih glede njegovega pridržanja v centru za tujce bo Đoković ob svojem času sam podal izjavo, je zapisalo združenje, ki je še navedlo, da je v stikih še z njegovo družino in odvetnikom ter z avstralsko teniško zvezo in oblastmi.

Voračovi grozi ista usoda kot Đokoviću

Medtem naj bi avstralska mejna policija začela še postopek za izgon češke teniške igralke Renate Voračove, poroča melbournski časnik The Age. Voračova naj bi vstopila v državo z enako zdravstveno izjemo kot Đoković, torej s potrdilom o prebolelosti covida-19 v zadnjih šestih mesecih, ki pa po zveznih pravilih ni sprejemljiva za vstop v državo.

Kot poroča The Age, je za razliko od Đokovića 38-letni Čehinji kljub temu uspelo priti v državo in celo sodelovati na pripravljalnem turnirju v Melbournu. Zdaj jo je policija pridržala in odpeljala v isti hotel za tujce, v katerem je nastanjen Đoković. Ni jasno, ali bo tudi ona izpodbijala odločitev avstralskih mejnih oblasti na sodišču.

Že zjutraj je avstralska vlada napovedala preverjanje zdravstvenih izjem teniških igralcev za vstop v državo, pri tem pa izpostavila, da izjeme v veljavi za igranje na turnirjih v zvezni državi Viktorija ne veljajo tudi za vstop v državo.