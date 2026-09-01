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Že nekaj sezon v taboru Krimovk napovedujejo napredek. Bo letos do njega le prišlo?

Ljubljana, 01. 09. 2026 08.55 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
M.J.
Krim - predstavitev pred novo sezono

Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja so konec prejšnjega tedna domačo sezono odprle s pričakovano in prepričljivo zmago na slovenskem superpokalu v Celju, svojo pravo vrednost pa bodo pokazale na tekmah evropske Lige prvakinj. Prvi preizkus znanja jih čaka že v soboto v dvorani Stožice proti tradicionalnim tekmicam iz Bukarešte.

Krimovke so, tako kot rped vsako sezono, doživele številne kadrovske spremembe.
Krimovke so, tako kot rped vsako sezono, doživele številne kadrovske spremembe.
FOTO: Damjan Žibert

Ljubljanski klub ima, kot eden od zgolj desetih klubov, zagotovljeno mesto med šestnajstimi najboljšimi ekipami stare celine. Krimovke bodo tako v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju nastopile že 32. sezono zapored, kar predstavlja absolutni rekord med vsemi evropskimi klubi – tako v ženski kot tudi moški konkurenci.

Rekorderke v Evropi po številu nastopov v Ligi prvakinj

Neprekinjena prisotnost med evropsko elito že več kot tri desetletja potrjuje stabilnost, tradicijo in ugled kluba v mednarodnem rokometnem prostoru. 

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Ljubljančanke bodo v novi sezoni na domačem prizorišču naskakovale 32. naslov državnih in 31. naslov pokalnih prvakinj, na mednarodni sceni pa se v izostreni in izjemno močni skupini nadejajo uvrstitve v izločilne boje. Njihove skupinske tekmice so danski Esbjerg, romunska Bukarešta, madžarski Ferencvaros, francoski Brest, nemška Borussia Dortmund, norveška Sola in črnogorska Budućnost Podgorica.

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Ekipo sta zapustili francoski zunanji igralki Tamara Horaček in Grace Zaadi Deuna, Danka Sofie Bardrum-Larsen in Srbkinja Milica Ignjatović, aktivno igralsko kariero pa je končala nekdanja slovenska reprezentantka na krilnem položaju Tamara Mavsar.

Rasmus Poulsen
Rasmus Poulsen
FOTO: Luka Kotnik

Vodstvo kluba je z mesta trenerja odstavilo tudi Žigo Novaka in na njegov položaj ustoličilo danskega strokovnjaka Rasmusa Poulsena. Nastalo kadrovsko vrzel sta na igrišču zapolnili Danki Anne With Johansen in Alberte Kielstrup Madsen, prišli sta tudi nadarjeni Avstrijki Eleonora Stanković in Andrea Barnjak ter Angolka Stelvia Pascoul. 

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"Pred nami je težka in zahtevna sezona, a verjamem v svoje soigralke. Imamo energijo in neko posebno vez ter smo pripravljene na sezono polno izzivov," pred skorajšnjim začetkom sezone pravi Ana Abina, ena redkih igralk iz minule sezone, ki bo - ob kapetanki Nini Zulić, Maji Vojnovič in Jovani Risović - tudi v novi igrala za povsem prenovljeno ljubljansko ekipo. Tega se zaveda kapetanka Zulić, ki je "pozdravila" osvojeno superpokalno lovioriko.  

Nina Zulić
Nina Zulić
FOTO: Damjan Žibert

"Za nami je tudi že prvi tekmovalni izziv in lep začetek sezone. Na začetku se je videlo, da imamo še nekaj treme, saj je ekipa nova in mlada. Mislim, da smo tekmo rutinirano pripeljale do konca, se držale dogovorov in igrale hitro igro, na kateri želimo graditi. Vesele smo pozitivnega začetka sezone in prve lovorike," je po zmagi v superpokalu v celju povedala Nina Zulić. 

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Superpokal je bil za Krimovke hkrati zadnja tekmovalna preizkušnja pred začetkom EHF Lige prvakinj. Že v soboto jih ob 16. uri v Areni Stožice čaka prva evropska tekma nove sezone proti CSM Bukarešti, lanskoletnemu udeležencu zaključnega turnirja najboljše četverice. 

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"Že v uvodu nas čaka zelo zahteven nasprotnik. Romunke so udeleženke zaključnega turnirja četverice in to vse pove o njihovi kakovosti. Tudi one so doživele določene kadrovske spremembe, a so spet sestavili odlično ekipo. Morda jih je še najlažje presenetiti na uvodni tekmi sezone, ko še niso in ne bodo uigrane, ob tem pa igramo doma. Pričakujem, da bomo iz sebe dale vse kar imamo. Verjamem v pozitiven rezultat," v imenu ekipe sporoča prva med enakimi, kapetanka Krima Nina Zulić.

Razlagalnik

EHF Liga prvakinj je najprestižnejše evropsko klubsko tekmovanje v ženskem rokometu, ki ga organizira Evropska rokometna zveza (EHF). V njem tekmujejo najboljše ekipe iz vse Evrope, zmagovalka tekmovanja pa si pridobi naslov evropskih klubskih prvakinj. Tekmovanje se je razvilo iz nekdanjega pokala državnih prvakinj in danes velja za vrhunec klubske sezone, kjer se merijo ekipe z najvišjo ravnjo kakovosti, taktične dovršenosti in fizične pripravljenosti.

Izraz 'Final Four' oziroma zaključni turnir četverice označuje format tekmovanja, pri katerem se štiri najboljše ekipe po dolgi sezoni pomerijo na enem mestu v kratkem časovnem obdobju. Običajno se v dveh dneh odigrata dva polfinalna dvoboja, nato pa še tekma za tretje mesto in veliki finale. Ta format je postal standard v mnogih vrhunskih evropskih športih, saj zagotavlja izjemen medijski spektakel in vrhunec sezone, kjer o naslovu prvaka odloča zgolj ena odločilna tekma.

Kapetan ali kapetanka v rokometni ekipi je igralec oziroma igralka, ki na igrišču in izven njega predstavlja vez med trenerjem in preostalimi soigralci. Ima vlogo vodje, ki motivira ekipo v težkih trenutkih, skrbi za disciplino in upoštevanje taktičnih dogovorov. Poleg tega je kapetan edina oseba, ki ima pravico komunicirati s sodniki med tekmo, če se pojavi potreba po razjasnitvi odločitev, zato mora biti oseba z veliko mero avtoritete, mirnosti in izkušenj.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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