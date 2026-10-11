Že peti zaporedni poraz rokometašic Krima

Krimovke so izgubile tudi svojo peto tekmo v skupini A. Po porazih proti madžarskemu Ferencvarosu, romunski Bukarešti, danskemu Esbjergu in francoskemu Brestu so jim rokometno mero vzele še tekmice iz Dortmunda. Ljubljanska ekipa bo naslednjo tekmo igrala 17. oktobra, ko bo v dvorani Tivoli gostila črnogorsko Budućnost, ki je danes premagala norveško Solo s 23:22.
V skupini A je v vodstvu Ferencvaros z desetimi točkami. Esbjerg in Brest jih imata po osem, Bukarešta in Borussia Dortmund po šest, Budućnost dve, Sola in Krim pa sta brez njih. Krimovke so spodbudno odprle obračun v Porurju in v osmi minuti povedle s 7:4. A veselje je bilo kratkotrajno, nemške podprvakinje so jih že štiri minute kasneje ujele in izenačile na 8:8, v 15. minuti pa jim ušle na dva gola (10:12).
Izbranke danskega strokovnjaka na ljubljanski klopi Rasmusa Poulsena so sprva držale korak z gostiteljicami, v zadnjem delu prvega polčasa pa močno popustile in si pridelale štiri gole zaostanka (17:21). Slovenske prvakinje v drugi polovici tekme niso bile kos rokometašicam iz Dortmunda, njihov zaostanek je vseskozi znašal med najmanj štirimi in največ osmimi goli.
V ljubljanski ekipi je bila najučinkovitejša Ana Abina z devetimi goli. Nina Zulić je dosegla šest, Danki Alberte Madsen Kielstrup in Anne With Johansen pa po štiri zadetke.
Liga prvakinj, skupina A, 5. krog, izid:
Borussia Dortmund - Krim OTP Group Mercator 37:31 (22:18)
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