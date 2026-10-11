Že peti zaporedni poraz rokometašic Krima

Krimovke so izgubile tudi svojo peto tekmo v skupini A. Po porazih proti madžarskemu Ferencvarosu, romunski Bukarešti, danskemu Esbjergu in francoskemu Brestu so jim rokometno mero vzele še tekmice iz Dortmunda. Ljubljanska ekipa bo naslednjo tekmo igrala 17. oktobra, ko bo v dvorani Tivoli gostila črnogorsko Budućnost, ki je danes premagala norveško Solo s 23:22.

V skupini A je v vodstvu Ferencvaros z desetimi točkami. Esbjerg in Brest jih imata po osem, Bukarešta in Borussia Dortmund po šest, Budućnost dve, Sola in Krim pa sta brez njih. Krimovke so spodbudno odprle obračun v Porurju in v osmi minuti povedle s 7:4. A veselje je bilo kratkotrajno, nemške podprvakinje so jih že štiri minute kasneje ujele in izenačile na 8:8, v 15. minuti pa jim ušle na dva gola (10:12).