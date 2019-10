Krimovke na Švedsko po zmago: poraz s Čehinjami boleč, ne pa še usoden za napredovanje

Krimovke so na startu nove sezone v Ligi prvakinj, za njih je to že 25. zaporedna med evropsko elito, končale z bolečim domačim porazom proti češkim prvakinjam. Novinke v ligi so Ljubljančanke premagala v končnici tekme, ko gostiteljicam prav nič ni šlo na roko. Čeprav so zabeležile poraz, ki jih oddaljuje od napredovanja v naslednji del tekmovanja, pa so pred naslednjim izzivom, šlo bo za gostovanje na Švedskem, spet močno motivirane.

