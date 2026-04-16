V Tivoliju za pokalno prevlado: v polfinalu poslastica rivalov iz Ljubljane in Celje

Boj za pokalno lovoriko bodo drugo leto zapored potekali v Ljubljani, prvič pa jih bo gostila legendarna Hala Tivoli. Slovan bo pod Šišenskim hribom skušal ubraniti prvi naslov v zgodovini, ki ga je osvojil lani. Po eno pokalno lovoriko imajo še Trimo Trebnje, Prule 67 in Gold Club Hrpelje. Po trikrat sta bila uspešna Cimos Koper in Gorenje Velenje, najuspešnejša ekipa pa prihaja iz Celja, kjer hranijo 22 lovorik.

Slovan in Celje se bosta srečala v polfinalu. FOTO: Luka Kotnik

V prvem polfinalu se bodo ob 17.30 rokometaši Slovana, ki branijo naslov, pomerili z najuspešnejšo ekipo v zgodovini tekmovanja iz Celja. Ob 20.30 bo sledila še ponovitev finala iz sezone 2023/24 med trebanjsko in slovenjgraško ekipo. Poraženca v soboto ob 17. uri čaka dvoboj za tretje mesto, veliki finale pa se bo začel ob 20.00.

Zasedbi Slovana in Celja imata v tej sezoni za seboj dve medsebojni tekmi. Obe v Ligi NLB je dobila ljubljanska zasedba - konec septembra je bila s 31:29 boljša v Celju, sredi decembra pa s 34:31 še na Kodeljevem.

V polfinalu finale pred finalom?

"Za nas je to prvi vrhunec sezone. Cilj smo si jasno postavili in delamo na tem, da ga bomo uresničili. Z ekipo se pripravljamo kot na vse ostale tekme v sezoni. Vemo, kaj zmoremo in česa smo sposobni. Vsekakor želimo ponoviti lanski naslov. Sam si želim, da bo v Hali Tivoli prekrasen rokometni praznik, kamor bodo prišli gledalci in navijači iz vse Slovenije, tako mladi kot starejši. Predvsem bi bilo lepo videti klube iz vse Slovenije, da si ogledajo tekme štirih najboljših ekip v pokalnem tekmovanju. To je praznik rokometa in športa," je za uradno spletno stran RZS dejal trener Slovana Uroš Zorman.

Klemen Luzar FOTO: David Valant

"Prišli smo do točke, kjer se bomo borili za lovoriko. V Celju je vedno velika želja po osvajanju lovorik v pokalnem tekmovanju. Jih imamo tudi največ v Sloveniji. Zavedamo pa se, da smo zdaj v nekem drugačnem položaju, da ima Slovan zelo močno ekipo. Ampak zadevo je potem potrebno potrditi še na igrišču. Mi bomo naredili vse za to, da se uvrstimo v finale in da poskušamo priti do pokalne lovorike," pa je povedal strateg Celjanov Klemen Luzar.

Trebnje v vlogi favorita proti Slovenj Gradcu

Dve medsebojni tekmi državnega prvenstva so tudi za trebanjskim in slovenjgraškim moštvom. Trimo je, tako kot Slovan, zmagal dvakrat. Sredi novembra je bil v Mokronogu boljši z 31:27, izjemno tesno pa je bilo v zadnjem krogu rednega dela Lige NLB, ko sta se po ogorčenem boju na Koroškem ekipi razšli z rezultatom 25:26.

"Čaka nas težak boj proti ekipi Slovenj Gradca. Pričakujemo lahko vse, kar nam nudi rokometni spektakel. Želimo si velike podpore trebanjskih navijačev, zato vsi vabljeni v Tivoli, kajti pred nami je največji vrhunec, kar se tiče pokalnega tekmovanja v Sloveniji," sporoča trener Trebanjcev Branko Tamše. "Veseli me, da nas ostale ekipe uvrščajo med najboljše v državi, vendar si bomo ta status morali potrditi tudi v prvenstvu. Mislim, da smo bili mi tista vroča žogica', ki si jo je želel vsak. Ne glede na tekmeca bi bil ta v vlogi favorita. A pokal je tekmovanje presenečenj in verjamem, da ga lahko pripravimo tudi mi. V Ljubljano zagotovo ne prihajamo z belo zastavo," pravi prve med enakimi pri Slovenj Gradcu Žiga Lesjak.

Trimo Trebnje FOTO: Trimo Trebnje