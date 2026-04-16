Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

V Tivoliju za pokalno prevlado: v polfinalu poslastica rivalov iz Ljubljane in Celje

Ljubljana, 16. 04. 2026 07.37 pred 11 minutami 3 min branja 0

Avtor:
M.J.
Slovan - Celje

Ljubljana bo ta konec tedna gostila zaključni turnir Pokala Slovenije za moške. V Hali Tivoli se bodo za prestižno lovoriko pomerile zasedbe RD LL Grosist Slovan, RK Celje Pivovarna Laško, RK Trimo Trebnje ter RK Slovenj Gradec.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Boj za pokalno lovoriko bodo drugo leto zapored potekali v Ljubljani, prvič pa jih bo gostila legendarna Hala Tivoli. Slovan bo pod Šišenskim hribom skušal ubraniti prvi naslov v zgodovini, ki ga je osvojil lani. Po eno pokalno lovoriko imajo še Trimo Trebnje, Prule 67 in Gold Club Hrpelje. Po trikrat sta bila uspešna Cimos Koper in Gorenje Velenje, najuspešnejša ekipa pa prihaja iz Celja, kjer hranijo 22 lovorik.

Slovan in Celje se bosta srečala v polfinalu.
FOTO: Luka Kotnik

V prvem polfinalu se bodo ob 17.30 rokometaši Slovana, ki branijo naslov, pomerili z najuspešnejšo ekipo v zgodovini tekmovanja iz Celja. Ob 20.30 bo sledila še ponovitev finala iz sezone 2023/24 med trebanjsko in slovenjgraško ekipo. Poraženca v soboto ob 17. uri čaka dvoboj za tretje mesto, veliki finale pa se bo začel ob 20.00.

Preberi še Motivacijski obisk nekdanjega trenerja

Zasedbi Slovana in Celja imata v tej sezoni za seboj dve medsebojni tekmi. Obe v Ligi NLB je dobila ljubljanska zasedba - konec septembra je bila s 31:29 boljša v Celju, sredi decembra pa s 34:31 še na Kodeljevem. 

V polfinalu finale pred finalom?

"Za nas je to prvi vrhunec sezone. Cilj smo si jasno postavili in delamo na tem, da ga bomo uresničili. Z ekipo se pripravljamo kot na vse ostale tekme v sezoni. Vemo, kaj zmoremo in česa smo sposobni. Vsekakor želimo ponoviti lanski naslov. Sam si želim, da bo v Hali Tivoli prekrasen rokometni praznik, kamor bodo prišli gledalci in navijači iz vse Slovenije, tako mladi kot starejši. Predvsem bi bilo lepo videti klube iz vse Slovenije, da si ogledajo tekme štirih najboljših ekip v pokalnem tekmovanju. To je praznik rokometa in športa," je za uradno spletno stran RZS dejal trener Slovana Uroš Zorman

Klemen Luzar
FOTO: David Valant

"Prišli smo do točke, kjer se bomo borili za lovoriko. V Celju je vedno velika želja po osvajanju lovorik v pokalnem tekmovanju. Jih imamo tudi največ v Sloveniji. Zavedamo pa se, da smo zdaj v nekem drugačnem položaju, da ima Slovan zelo močno ekipo. Ampak zadevo je potem potrebno potrditi še na igrišču. Mi bomo naredili vse za to, da se uvrstimo v finale in da poskušamo priti do pokalne lovorike," pa je povedal strateg Celjanov Klemen Luzar

Trebnje v vlogi favorita proti Slovenj Gradcu

Dve medsebojni tekmi državnega prvenstva so tudi za trebanjskim in slovenjgraškim moštvom. Trimo je, tako kot Slovan, zmagal dvakrat. Sredi novembra je bil v Mokronogu boljši z 31:27, izjemno tesno pa je bilo v zadnjem krogu rednega dela Lige NLB, ko sta se po ogorčenem boju na Koroškem ekipi razšli z rezultatom 25:26. 

Preberi še Po 21 letih v evropskem polfinalu: neporaženi čakajo obračun z Makedonci

"Čaka nas težak boj proti ekipi Slovenj Gradca. Pričakujemo lahko vse, kar nam nudi rokometni spektakel. Želimo si velike podpore trebanjskih navijačev, zato vsi vabljeni v Tivoli, kajti pred nami je največji vrhunec, kar se tiče pokalnega tekmovanja v Sloveniji," sporoča trener Trebanjcev Branko Tamše. "Veseli me, da nas ostale ekipe uvrščajo med najboljše v državi, vendar si bomo ta status morali potrditi tudi v prvenstvu. Mislim, da smo bili mi tista vroča žogica', ki si jo je želel vsak. Ne glede na tekmeca bi bil ta v vlogi favorita. A pokal je tekmovanje presenečenj in verjamem, da ga lahko pripravimo tudi mi. V Ljubljano zagotovo ne prihajamo z belo zastavo," pravi prve med enakimi pri Slovenj Gradcu Žiga Lesjak

Trimo Trebnje
FOTO: Trimo Trebnje

Tako kot v dosedanjem delu sezone bodo tudi obračuni zaključnega turnirja odigrani v dveh 30-minutnih polčasih. Če po skupno 60 minutah igre zmagovalec ne bo znan, bodo sledili streli s sedmih metrov. Najprej bosta obe ekipi imeli na voljo niz petih strelov. V kolikor tudi po teh zmagovalec ne bo znan, se bosta nato ekipi pri strelih izmenjevali vse do odločitve o zmagovalcu.

rokomet pokal slovan celje

ACH Volley se v Kamnik ne misli vračati

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
To ga je po rojstvu sina najbolj prizadelo
Glivice na bradavicah in soor: Vse, kar morate vedeti
Glivice na bradavicah in soor: Vse, kar morate vedeti
Po smrti dojenčka je skoraj izgubila še moža
Po smrti dojenčka je skoraj izgubila še moža
Oče na odru, hči v množici in kratek pogled, ki je povedal več kot tisoč besed
Oče na odru, hči v množici in kratek pogled, ki je povedal več kot tisoč besed
zadovoljna
Portal
Nuša po oddaji razkrila, da bi raje izbrala Petra
Dnevni horoskop: Vodnarje čaka presenečenje, raki iščejo družbo
Dnevni horoskop: Vodnarje čaka presenečenje, raki iščejo družbo
Kavbojke, ki laskajo skoraj vsaki postavi
Kavbojke, ki laskajo skoraj vsaki postavi
6 izdelkov, ki jih nikoli ne smete kupiti na spletu
6 izdelkov, ki jih nikoli ne smete kupiti na spletu
vizita
Portal
Preprost trik za hitrejše hujšanje, ki ga potrjujejo strokovnjaki
Zakaj so alergije letos hujše? Alergolog pojasnjuje, kaj se je spremenilo v sezoni cvetnega prahu
Zakaj so alergije letos hujše? Alergolog pojasnjuje, kaj se je spremenilo v sezoni cvetnega prahu
Kaj je abdominoplastika in za koga je primerna
Kaj je abdominoplastika in za koga je primerna
Tiha grožnja, ki prizadene že vsako šesto osebo
Tiha grožnja, ki prizadene že vsako šesto osebo
cekin
Portal
Tihi odhod: Evropski delavci pod manjšim stresom, a manj motivirani
Kako preprečiti statusno potrošnjo in zaščititi svoje osebne finance?
Kako preprečiti statusno potrošnjo in zaščititi svoje osebne finance?
Imate INR račun? Tako ga dejansko uporabljajo vlagatelji
Imate INR račun? Tako ga dejansko uporabljajo vlagatelji
Regres v javnem sektorju 2026: koliko znaša in kdaj bo izplačan
Regres v javnem sektorju 2026: koliko znaša in kdaj bo izplačan
moskisvet
Portal
Schumacherjeva spet samska: bivši se sooča s hudimi obtožbami
5 kosov, ki jih mora imeti vsak moški v omari
5 kosov, ki jih mora imeti vsak moški v omari
Odkrit izjemen filmski zaklad, ki je presenetil strokovnjake po vsem svetu
Odkrit izjemen filmski zaklad, ki je presenetil strokovnjake po vsem svetu
Nuška Drašček o novi žiriji: Bo vse mirno ali nas čaka drama?
Nuška Drašček o novi žiriji: Bo vse mirno ali nas čaka drama?
dominvrt
Portal
Delovna akcija: Ana za otroke pripravila še eno presenečenje
Kako gojiti dalije: preprost vodič za spektakularen vrt
Kako gojiti dalije: preprost vodič za spektakularen vrt
Kako učinkovito prenoviti staro hišo za udobno bivanje
Kako učinkovito prenoviti staro hišo za udobno bivanje
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
okusno
Portal
5 živil za več energije čez dan (brez kave)
Kaj kuhati danes? 3 hitre pomladne testenine v 20 minutah
Kaj kuhati danes? 3 hitre pomladne testenine v 20 minutah
Mislili so, da gre za znan okus; po prvem grižljaju so si premislili
Mislili so, da gre za znan okus; po prvem grižljaju so si premislili
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
voyo
Portal
Kmetija
Posthumno
Posthumno
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
Love Island Adria
Love Island Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641