Že videno: Krimovkam je za kakšno evropsko točko spet nekaj malega zmanjkalo

Ljubljanska ekipa je proti Ikastu prikazala srčno in bojevito predstavo, a ostala brez želenega točkovnega izkupička. Preboj na šesto mesto v skupini B, ki prinaša nastop v razigravanju za četrtfinale, bodo ljubljanske rokometašice iskale na zadnjih dveh tekmah. Prva polovica tekme v kultni dvorani pod Rožnikom je minila v peklenskem ritmu. Krimovke so bile povsem konkurenčne favoriziranim tekmicam iz Hamletove dežele ter sledile njihovemu ostremu tempu. V obojestranski predstavi "teci in vrzi" so bile domače igralke večji del prvega polčasa v zaostanku, a tekmice jim nikoli niso ušle za več kot dva gola.

Krim OTP Group Mercator vs Ikast FOTO: Sofascore.com

Žiga Novak FOTO: Damjan Žibert

V 33. minuti so prvič na dvoboju zaostale za tri gole (17:20), dve minuti kasneje pa so jim povsem zadihale za ovratnik (19:20). Po zaslugi razpoložene vratarke Maje Vojnovič, ki je do 46. minute zbrala enajst obramb, so bile konkurenčne Skandinavkam, v prelomnih trenutkih dvoboja pa ne.

Tekmice so jim med 47. in 49. minuto z igralko manj na igrišču ponovno ušle na tri gole (24:27). V 53. minuti je njihov primanjkljaj narasel na pet golov (26:31), na koncu pa so ublažile zaostanek in klonile za dva zadetka (33:35). V ljubljanski ekipi je bila najučinkovitejša Tamara Mavsar s sedmimi goli. Ana Abina in Grace Zaadi Deuna sta dosegli po šest zadetkov, vratarka Maja Vojnovič pa je zbrala 14 obramb. Izid, Liga prvakinj, skupina B:

Krim OTP Group Mercator - Ikast 33:35 (16:17)