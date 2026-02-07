Naslovnica
Že videno: Krimovkam je za kakšno evropsko točko spet nekaj malega zmanjkalo

Ljubljana, 07. 02. 2026 17.25 pred 44 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Marko Juvan STA
Krim Mercator - Ferencvaros

Rokometašice Krima Mercatorja so v kultni dvorani Tivoli gostile tekmice iz danskega Ikasta in pretrpele deveti evropski poraz (32:34). Ljubljančanke so se Skandinavkam celo tekmo dobro upirale, a kot je to že pravilo v tej sezoni, jim je spet nekaj malega zmanjkalo. Po obračunu proti Ikastu jih čez nekaj dni čaka odločilno gostovanje v Koprivnici na Hrvaškem, v zadnjem krogu pa še domači dvoboj proti francoskemu Brestu. Ljubljančanke še lovijo napredovanje v izločilne boje. Najboljši dve ekipi iz skupine B se bosta neposredno uvrstili v četrtfinale, ekipe od 3. do 6. mesta pa bodo nastopile v razigravanju za preboj med najboljših osem.

Ljubljanska ekipa je proti Ikastu prikazala srčno in bojevito predstavo, a ostala brez želenega točkovnega izkupička. Preboj na šesto mesto v skupini B, ki prinaša nastop v razigravanju za četrtfinale, bodo ljubljanske rokometašice iskale na zadnjih dveh tekmah.

Prva polovica tekme v kultni dvorani pod Rožnikom je minila v peklenskem ritmu. Krimovke so bile povsem konkurenčne favoriziranim tekmicam iz Hamletove dežele ter sledile njihovemu ostremu tempu. V obojestranski predstavi "teci in vrzi" so bile domače igralke večji del prvega polčasa v zaostanku, a tekmice jim nikoli niso ušle za več kot dva gola.

Prva polovica tekme v kultni dvorani pod Rožnikom je minila v peklenskem ritmu. Krimovke so bile povsem konkurenčne favoriziranim tekmicam iz Hamletove dežele ter sledile njihovemu ostremu tempu. V obojestranski predstavi "teci in vrzi" so bile domače igralke večji del prvega polčasa v zaostanku, a tekmice jim nikoli niso ušle za več kot dva gola.

Izbranke domačega trenerja Žige Novaka so na veliki odmor odšle z najmanjšim možnim zaostankom (16:17), v drugi polovici tekme pa niso mogle več slediti "revolveraški" predstavi tekmic iz Ikasta.

Žiga Novak
Žiga Novak
FOTO: Damjan Žibert

V 33. minuti so prvič na dvoboju zaostale za tri gole (17:20), dve minuti kasneje pa so jim povsem zadihale za ovratnik (19:20). Po zaslugi razpoložene vratarke Maje Vojnovič, ki je do 46. minute zbrala enajst obramb, so bile konkurenčne Skandinavkam, v prelomnih trenutkih dvoboja pa ne.

Tekmice so jim med 47. in 49. minuto z igralko manj na igrišču ponovno ušle na tri gole (24:27). V 53. minuti je njihov primanjkljaj narasel na pet golov (26:31), na koncu pa so ublažile zaostanek in klonile za dva zadetka (33:35). V ljubljanski ekipi je bila najučinkovitejša Tamara Mavsar s sedmimi goli. Ana Abina in Grace Zaadi Deuna sta dosegli po šest zadetkov, vratarka Maja Vojnovič pa je zbrala 14 obramb.

Izid, Liga prvakinj, skupina B:
Krim OTP Group Mercator - Ikast 33:35 (16:17)

rokomet liga prvakinj krim ikast

Slovenija odloča 2026
