Zeeman: Z Girom imamo neporavnane račune

Za predstavniki kolesarske elite je prvi pripravljalni kamp pred začetkom nove sezone svetovne serije. Oči kolesarske javnosti so uprte v dogajanje pri najmogočnejših (Ineos Grenadiers, Jumbo Visma, UAE Team Emirates, ...), na predstavitvah posameznih ekip so že razdelili vloge, ko je govora o najpomembnejših preizkušnjah sezone. Jumbo Visma je razkrila, da bodo s Primožem Rogličem in zasedbo zbrano okrog njega, napadali vrhunski dosežek na dirki po Italiji, uvodni tritedenski preizkušnji sezone.

Čeprav je sprva kazalo, da bo Roglič znova eden najvidnejših predstavnikov Nizozemcev v lovu na drugo zaporedno rumeno majico na Touru, so na koncu sklenili, da sestavijo ekipo, sposobno zmage na Giru, kjer je bil Roglič leta 2019 tisti, ki je z upokojenim Vincenzom Nibalijem in Richardom Carapazom bil neizprosen boj za rožnato majico zmagovalca. "Z Girom imamo še neporavnane račune," je na predstavitvi ekipe v Amsterdamu povedal eden ključnih strategov ekipe Merijn Zeeman. Jasno je, da bo Rogliču v veliko pomoč rojak, novinec v ekipi Jan Tratnik, sicer eden Rogličevih največjih kolesarskih prijateljev, da bosta ob njem zanesljivo še svetovni prvak v kronometru Norvežan Tobias Foss in 26-letni Italijan Edoardo Affini.