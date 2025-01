Slovenske rokometaše čaka afriška zasedba s portugalskim pridihom

Zelenortski otoki na svetovnem prvenstvu nastopajo šele tretjič. Prisotni so bili prav na zadnjih treh mundialih, kar priča o razvoju in napredku omenjene reprezentance.

Svoj krstni nastop med svetovno elito so po uvodni tekmi predčasno zaključili, saj so imeli v ekipi številne igralce, ki so bili tedaj pozitivni na koronavirus. Leta 2023 so se po zmagi nad Urugvajem prebili v drugi del tekmovanja, kjer so nato izgubili vse tri tekme.