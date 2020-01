Želi nazaj v reprezentanco, zato prihaja v Celje

"Neizmerno sem vesel prihoda v Celje in zahvalil bi se rad celjskemu klubu in mojim zastopnikom, da se je vse uredilo tako tekoče. Hvala tudi mojim nekdanjim soigralcem in hkrati nekdanjim igralcem Celja, ki so mi vsi priporočili prihod sem in pohvalili tako klub kot tudi okolje. Odločitev tako ni bila težka, Celje je klub s tradicijo, eden največjih na tem področju, igra Ligo prvakov, ima odličen sistem dela ter odlično ekipo, prepričan sem, da se bom hitro vklopil. Na vsakem treningu, na vsaki tekmi bom delal maksimalno in dajal vse od sebe. Veselim se prvih tekem tu v Zlatorogu kot domačin, velikokrat sem namreč tu gostoval kot igralec nasprotne ekipe in bil navdušen nad vzdušjem polne dvorane. Verjamem, da bo takšno tudi v prihodnje in komaj čakam na svoj prvi nastop tu," je ob sklenitvi dogovora povedal hrvaški vratar, za zdaj še član nemškega Gummersbacha.

