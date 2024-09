Želi si koraka naprej, kot mu je to uspelo z reprezentanco

Po tekmi je v slačilnico vstopil direktor kluba in dejal, da je lovorika spet naša po nekaj letih. Vsekakor lepa spodbuda pred nadaljevanjem sezone. Šele dober teden se privajamo na nov sistem, za nameček nam manjka nekaj nosilcev igre. V prvi vrsti mislim na vratarja Niklasa Landina , pomembnega člena obrambe Henrika Møllgaarda , Madsa Hoxerja in Busterja Juula .

V slovenski izbrani vrsti ste na olimpijskih igrah navduševali v vlogi levega zunanjega, pri Celju Pivovarni Laško ste pretežno igrali na položaju organizatorja igre. Kako bo v drugi sezoni pri Aalborgu?

Glede na to, da sistem šele osvajamo, pa je moj igralni položaj dorečen – igral bom na položaju organizatorja, agresivnega za gol. Ne do te mere kot v slovenski reprezentanci, kjer sem bolj kot ne levi zunanji. Obrisi igre so znani, najverjetneje bo ena menjava obramba napad, ampak nisem prepričan, da se bom menjal ravno jaz.

Verjamem, da ste se v prvi sezoni privadili na razmere, ki vladajo v ekipi. Kakšen je cilj v letošnjem letu?

Osnovni cilj je obdržati formo, dodati še nekaj na področju fizične pripravljenosti. Pomembno je, da ima vsakdo v ekipi visoke cilje. Želel bi si koraka naprej, tako, kot nam je uspel v reprezentanci.

Pomembno je tudi, da se dobro počutite v Aalborgu. Za življenje predvidevam, da je drugačno od tistega v domovini, v rodnem Kopru?

Življenje je malo drugačno. Ko pogledam aplikacijo za vreme, bi mesto Koper najraje izločil iz nabora. To je pač delček cene, ki jo plačaš zaradi igranja v tujini. Ampak s ciljem, da bi napredoval, sem to moral narediti. Živim sam, a imam ogromno obiskov, praktično vsak mesec me nekdo obišče. Drugače je za tiste, ki imajo družine, živijo v drugačnem ritmu, jaz pa se zato pogosteje s kom slišim. Ali pa si vzamem čas za ogled tekem na televiziji kot na primer danes Olimpija – Rijeka.