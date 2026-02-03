'Želim iti po poti Nadala in Federerja'

Žiga Šeško v tem trenutku spada med največje teniške upe na svetu. Z veliko zmago na nedavno zaključenem mladinskem turnirju na Odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu je ta 17-letnik vnovič močno opozoril nase.

Kot je simpatični Hrastničan večkrat poudaril po zmagi v finalu nad Američanom Keatonom Hanceom, je bil neverjeten občutek držati pokal za zmagovalca prvega turnirja za veliki slam v mladinski konkurenci v tem koledarskem letu. "Ko sem izvedel, da sem z zmago v Avstraliji postal sploh prvi Slovenec, ki mu je to uspelo na tej ravni, je bilo vse skupaj še bolj nekaj posebnega," priznava Žiga Šeško, ki je v deželi tam spodaj tekmoval prvič in takoj zmagal.