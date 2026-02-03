Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

'Želim iti po poti Nadala in Federerja'

Ljubljana, 03. 02. 2026 09.40 pred 12 minutami 1 min branja 6

Avtor:
A.V. Aljaž Golčer
Žiga Šeško

Pred dnevi je navdušil z zmago na mladinskem turnirju Odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu, danes pa je slovenski in svetovni teniški up Žiga Šeško mirno in preudarno odgovarjal na vprašanja sedme sile na novinarski konferenci v Ljubljani.

Žiga Šeško v tem trenutku spada med največje teniške upe na svetu. Z veliko zmago na nedavno zaključenem mladinskem turnirju na Odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu je ta 17-letnik vnovič močno opozoril nase.

Kot je simpatični Hrastničan večkrat poudaril po zmagi v finalu nad Američanom Keatonom Hanceom, je bil neverjeten občutek držati pokal za zmagovalca prvega turnirja za veliki slam v mladinski konkurenci v tem koledarskem letu. "Ko sem izvedel, da sem z zmago v Avstraliji postal sploh prvi Slovenec, ki mu je to uspelo na tej ravni, je bilo vse skupaj še bolj nekaj posebnega," priznava Žiga Šeško, ki je v deželi tam spodaj tekmoval prvič in takoj zmagal.

Žiga Šeško je navdušil z zmago na mladinskem turnirju na OP Avstralije v Melbournu.
Žiga Šeško je navdušil z zmago na mladinskem turnirju na OP Avstralije v Melbournu.
FOTO: Damjan Žibert

Prvič je na turnirjih velike četverice nase opozoril že lani v Wimbledonu, ko je prišel v četrtfinale. Tam je prikazal dobro igro, a na koncu moral priznati premoč Bolgaru Ivanu Ivanovu, kasnejšemu zmagovalcu Wimbledona.

"Omenjena izkušnja mi je zagotovo prinesla veliko, posledično sem se lažje spoprijel s podobnim pritiskom v Avstraliji. Tokrat mi je šlo vse kot po maslu in, ko sem preskočil četrtfinalno oviro, sem se dodatno sprostil," pravi izjemno nadarjeni slovenski tenisač.

tenis žiga šeško novinarska konferenca op avstralije

Od Fangia do Hamiltona, zdaj želi novo poglavje zgodovine pisati Russell

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Fortrajber
03. 02. 2026 10.30
Pokal bi pa lahko dali malo večjega...
Odgovori
0 0
Amor Fati
03. 02. 2026 10.29
Želim ti vso srečo, mladenič!
Odgovori
0 0
borjac
03. 02. 2026 10.10
Srečno Žiga !!!
Odgovori
+2
2 0
Perovskia
03. 02. 2026 10.10
če so starsi povhni denarja je polovico narejenega. le trenirat se ti more dat
Odgovori
-1
1 2
Lepdan123
03. 02. 2026 10.12
Ja itak. Eni pa res mislite, da se da vse kupit z denarjem, še tak talent.
Odgovori
+2
2 0
poper00
03. 02. 2026 10.21
Pri večini vrhuskih športnikov starši nimajo denarja.
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
Portal
Severina objavila redko fotografijo mame Ane
Dvojčka z dvema očetoma: redki biološki pojav, ki je osupnil svet
Dvojčka z dvema očetoma: redki biološki pojav, ki je osupnil svet
Slovenska pevka z ganljivo objavo potrdila nosečnost
Slovenska pevka z ganljivo objavo potrdila nosečnost
Nočna mora po IVF: rodila otroka, ki ni njen
Nočna mora po IVF: rodila otroka, ki ni njen
zadovoljna
Portal
Kavbojke, ki bodo pravi hit letošnje pomladi
Kdo je britanska zvezdnica, ki je osvojila grammyja za najboljšo novo izvajalko
Kdo je britanska zvezdnica, ki je osvojila grammyja za najboljšo novo izvajalko
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, ribe poslušajo svoje srce
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, ribe poslušajo svoje srce
Je to najgrša obleka letošnjih grammyjev?
Je to najgrša obleka letošnjih grammyjev?
vizita
Portal
Mesojedci naj bi imeli več možnosti za dolgo življenje, razkriva študija
Vneto grlo je razkrilo krvnega raka: zgodba matere, ki danes po 16 letih govori o hvaležnosti
Vneto grlo je razkrilo krvnega raka: zgodba matere, ki danes po 16 letih govori o hvaležnosti
Kdaj in kako zaspite, lahko vpliva na vaše srce
Kdaj in kako zaspite, lahko vpliva na vaše srce
Katere osebnostne poteze povečajo tveganje za razvoj anksioznih motenj?
Katere osebnostne poteze povečajo tveganje za razvoj anksioznih motenj?
cekin
Portal
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Prihranite 100 evrov na mesec brez odrekanja
Prihranite 100 evrov na mesec brez odrekanja
Lani rekordno povpraševanje po zlatu
Lani rekordno povpraševanje po zlatu
Veščina, ki jo delodajalci trenutno najbolj cenijo
Veščina, ki jo delodajalci trenutno najbolj cenijo
moskisvet
Portal
Bruce Willis se ne zaveda svoje bolezni
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen
Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
dominvrt
Portal
Pazljivo pri sajenju pampaške trave
Zakaj imajo psi na smrčku jamico? Skrivnost pasjega filtruma
Zakaj imajo psi na smrčku jamico? Skrivnost pasjega filtruma
Površine, ki jih nikakor ne smete čistiti z limono
Površine, ki jih nikakor ne smete čistiti z limono
7 pravil zimskega kompostiranja
7 pravil zimskega kompostiranja
okusno
Portal
Kdaj jesti zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
Okusen namaz, ki nas vrne v brezskrbne šolske dni
Okusen namaz, ki nas vrne v brezskrbne šolske dni
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506