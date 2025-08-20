Slovenska športna plezalka Janja Garnbret, ki se ponaša z dvojnim naslovom olimpijske prvakinje, konec tedna napoveduje prav poseben športni izziv. V plezalnem centru v Slovenski Bistrici se bo udeležila 24-urnega plezalnega maratona, ko bo v družbi z ostalimi plezalci v 24 urah, od petka do sobote, skušala preplezati kar 100 smeri.

Janja Garnbret v poolimpijski sezoni skrbno izbira tekme, na katerih bo nastopila. Devetmesečni tekmovalni premor je prekinila konec junija, ko je nastopila na svetovnem pokalu v Innsbrucku ter konkurenco pokorila v balvanih in težavnosti. Šestindvajsetletnica je v Innsbrucku osvojila svojo še 48. zmago v konkurenci svetovnega pokala. Nihče drug jih nima toliko. Osemnajst zmag ima na tekmah v balvanih, 30 v težavnosti. Po največjem številu zmag v težavnosti, eni od plezalnih disciplin svetovnega pokala, se je izenačila z Jain Kim iz Južne Koreje.

Janja Garnbret FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Njena naslednja tekma bo 5. in 6. septembra v Kopru, kjer bo pred domačo publiko lovila 49. zmago v svetovnem pokalu in nov rekord 31 zmag v težavnosti. Še pred tem se bo 22. in 23. avgusta lotila posebnega ekshibicijskega dogodka z navijači.

Zaveda se, da gre za prav poseben podvig. "V Innsbrucku sem denimo morala plezati v štirih smereh težavnosti, pa sem bila zelo utrujena, na plezalnem maratonu moram splezati 100 smeri v 24 urah, kar ne bo najlažje, ampak že to, da sem padla nazaj v tekmovalni ritem, mislim, da je dobra priprava za plezalni maraton," je vse navijače in ljubitelje plezanja povabila, da se ji pridružijo v Slovenski Bistrici.

"Najbolj se veselim, da bomo združili tekmovalnost in druženje, nekaj, kar je značilno za plezalno skupnost. Da bodo obiskovalci lahko od blizu spremljali moje plezanje, se kaj naučili ali spoznali s športom. Pripravili smo program, kjer vsak lahko najde nekaj zase, s kupljeno vstopnico pa pripomore k dobrodelnemu skladu. Želim si, da zadnjo uro plezanja na stadionu naredimo pravi navijaški spektakel in vzdušje, kot da gre za najpomembnejšo tekmo," je poudarila Garnbret.

Janja Garnbret FOTO: Profimeda icon-expand

Dogajanje se bo začelo v petek, 22. avgusta, ob 21. uri z uradno slovesno otvoritvijo. Sobota bo poleg neprestanega premagovanja smeri v stenah ponudila raznolik spremljevalni program za vse generacije. Mladi se bodo lahko pomerili v zabavnih športnih izzivih ter pri tem spoznavali olimpijske vrednote – spoštovanje, odličnost in prijateljstvo – enake, kot jih na svoji športni poti zagovarja tudi olimpijska šampionka Garnbret.