Želje in napovedi so bile povsem druge, a Slovenija se seli v drugo svetovno skupino

Sebastian Dominko FOTO: Tenis Slovenija

Slovenija je odigrala le eno tekmo v prvi svetovni skupini Davisovega pokala - do nje se je prebijala dve leti in pol, saj jo naslednji dvoboj septembra letos čaka v drugi svetovni skupini. V petek sta barve Slovenije zastopala Sebastian Dominko in Bor Artnak, ki sta se tekmecema dobro upirala, a ostala brez osvojenega niza. V štirih partijah v dveh dneh so bili odigrane štiri podaljšane igre in vse je dobila Turčija. Ta je bila sicer pred dvobojem papirnata favoritinja, Slovenija pa je imela na svoji strani domače igrišče, publiko v Beli dvorani, predvsem pa štiri izenačene igralce, vključno z novopečenim mladinskim prvakom grand slama v Avstraliji Žigo Šeškom.

Sedemnajstletnik Hrastničan prvi dan ni igral, saj še ni bil pripravljen oziroma aklimatiziran po vrnitvi iz Melbourna, danes pa je svoj talent predstavil polni tribuni približno 1000 gledalcev v Velenju. S sedem let starejšim Planinškom sta se dobro borila, bila vseskozi v igri za vodstvo, toda pri odločilnih izmenjavah sta bila Yanki Erel in Ergi Kirkin podobno kot v petek v igri posameznikov korak pred njima. Tudi v drugem nizu sta slovenska reprezentanta nadoknadila zaostanek servisa, a nato zapravila priložnost za izenačenje in po slabi uri in pol igre poražena zapustila igrišče. Kočni rezultat dvoboja je bil 3:1; Filip Jeff Planinšek je v revialnem dvoboju premagal 17-letnega debitanta v turški ekipi Kaana Isika Kosanerja s 6:7, 6:1 in 10:4.

Za Slovenijo je bil to prvi poraz po treh zaporednih uspešnih reprezentančnih akcijah, zadnje dve proti Urugvaju in Indoneziji je dobila s 4:0, in hkrati drugi poraz zapored proti Turčiji. Na isti ravni tekmovanja 2023 so Turki v Istanbulu zmagali s 4:0.

Grega Žemlja FOTO: AP

Kapetan Grega Žemlja je bil po porazu razumljivo razočaran, hkrati pa se zaveda, da je to realnost slovenske reprezentance. "Pokazalo se je, da na taki ravni Davisovega pokala o zmagovalcu odločajo malenkosti, pa ne samo na igrišču tudi izven njega. Turška reprezentanca je v Velenje prišla z dvajsetčlansko ekipo, ki je poskrbela, da so imeli igralci na voljo vse potrebno, od kuharja, kondicijskega trenerja, mentalnega učitelja, itd. Za naslednji naskok na prvo svetovno skupino se moramo bolje pripraviti, tudi iz vidika, da imamo zdaj mladinskega prvaka grand slama in igralca na katerem lahko gradimo prihodnost slovenskega tenisa," je po koncu tekme s Turčijo dejal Grega Žemlja.

Žiga Šeško FOTO: Damjan Žibert

Žiga Šeško je v Velenju drugič zaigral za reprezentanco v Davisovem pokalu, uvodni nastop septembra v Ljubljani je opravil zmagovito, zaradi poraza v Šaleški dolini pa ni bil preveč razočaran. "Super smo se imeli ta teden v Velenju. Zame je bil vpoklic v reprezentanco vedno velika čast, zato se bom vedno odzval vabilu selektorja in igral za Slovenijo," je povedal Šeško.