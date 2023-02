Žemlja: Ta mlada reprezentanca ima velik potencial

Dvoboj proti Turčiji v kvalifikacijah za svetovno skupino I je izgubila z 0:4, a so fantje, med njimi trije najstniki, pridobili izkušnje, ki jih sicer na turnirjih nižjega ranga ne morejo dobiti. Selektor Grega Žemlja, ki bo še dolgo slovenski rekorder po številu nastopov v državnem dresu (29) in zmagah (45), je bil po eni strani razočaran zavoljo poraza, saj je pričakoval vsaj eno zmago, a obenem optimističen za prihodnost slovenskega moškega tenisa.

Ekipa Bor Artnak (letnik 2004), Sebastian Dominko (2003), Jan Kupčič (2001), Matic Križnik (2005) in Blaž Rola (1990) bo po mnenju selektorja še vsaj nekaj let udarna zasedba Slovenije.

"Sem razočaran, saj ne maram porazov, a se hkrati zavedam, da smo v Istanbul prišli z eno najmlajših reprezentanc v zgodovini Slovenije, ki zagotovo potrebuje čas in izkušnje, da bo enakovredna ekipam na tej ravni Davisovega pokala," je uvodoma za STA dejal Žemlja. "Hudo mi je za izgubljeno igro parov, saj sta bila Sebastian Dominko in Blaž Rola zrela za zmago, vendar v odločilnih trenutkih nista odigrala tako, kot bi lahko in znata, več bi pa lahko izvlekel tudi Bor Artnak v dvoboju prvega dne," je nadaljeval.

"Dejstvo je, da je večina naših reprezentantov še rosno mlada in da se določenih korakov v športu ne da preskočiti. Izkušnje je treba pridobiti. Vsak tak dvoboj prinese nekaj pozitivnega in prepričan sem, da so se fantje v tem tednu veliko naučili. Če sem razočaran zaradi poraza, pa sem navdušen nad njihovim odnosom do dresa z državnim grbom. Fantje so prišli z vseh koncev sveta, Dominko iz ZDA, kjer študira, Križnik iz Avstralije, kjer je dosegel uspeh kariere, tudi ostali pa so osebne interese podredili reprezentanci," je dodal Žemlja.

"Ta ekipa ima zagotovo potencial in svetlo prihodnost. V tem tednu so spoznali, kaj pomeni biti del reprezentance in nositi državni dres. To je nekaj povsem drugega, kot so vajeni na turnirjih, kjer so običajno sami. Spoznali so vzdušje v reprezentanci, ekipni duh, predvsem pa so imeli priložnost igrati proti boljšim igralcem, kar jim bo brez dvoma pomagalo na nadaljnji športni poti," je še povedal Grega Žemlja.