Ženska reprezentanca okrepljena s sedmimi 'novinkami' in trenerjema

V ponedeljek zvečer sta se soigralkam v hotelu pridružila dvojca iz Romunije in Turčije – Barbara Lazović in Elizabeth Omoregie, ki sicer branita barve Bukarešte, ter Nina Zulić in Amra Pandžić iz zasedbe Kastamonuja Belediyesija. V torek zjutraj sta v Laško prispeli še kapetanka Ana Gros in Tjaša Stanko. Istočasno kot slednji se je pripravam priključila prva Krimovka, Nina Žabjek. Preostale članice slovenskega prvaka - izjema je le Žabjekova, ki je pred kratkim že prebolela okužbo z novim koronavirusom - in Aneja Beganović so iz preventivnih razlogov še vedno v samoizolaciji, a najbolj pomembno je, da so ponedeljkovi testi pokazali, da nobena igralka ni okužena z novim koronavirusom. Dodaten test jih čaka še v sredo in v kolikor bo tudi ta vrnil negativne rezultate, se bo v četrtek zjutraj izbrani vrsti priključila še omenjena manjkajoča osmerica. V torek popoldne je kompleten postal štab reprezentance, ki sta ga s prihodom okrepila selektor Uroš Bregar in trenerka vratark Branka Jovanović.

"Zelo sem vesela, da smo se ponovno zbrale. Še vedno čakamo na prihod nekaterih soigralk in srčno upam, da bodo vsi testi negativni. V domovino se je vedno lepo vrniti in videti reprezentančne soigralke, predvsem naši 'novinki' Barbaro in Elizabeth," je za spletno stran RZS malce v šali uvodoma dejala Ana Gros. Ostrostrelka francoskega Bresta je na vprašanje o novi konkurenci na njenem položaju - na desnem zunanjem igra tudi Lazovićeva - dejala, da Barbaro že dolgo časa pozna in da jo nikoli ni štela kot tekmico. "Na minulih reprezentančnih akcijah sva se vedno dopolnjevale, tudi najina sloga igre se močno razlikujeta. Najbolj pomembno je, da je tukaj z nami," je dodala Grosova in izpostavila zahtevne tekmice v skupinskem delu.