Ženska rokometna reprezentanca začela priprave za SP

Na testiranja v mesto ob Savinji je črnogorski strokovnjak na slovenski klopi povabil 26 igralk, prispelo jih je 18. Sodelovanje so pred začetkom odpovedale Ana Abina, Iza Bon Brzin in Katarina Regner. Ob tem na Štajerskem manjka tudi peterica igralk Krima Mercatorja, ki je zbolela ( Tija Gomilar Zickero , Manca Jurič , Nataša Ljepoja , Alja Varagić in Nina Žabjek ).

Že pred začetkom priprav je bilo jasno, da reprezentanci ne bosta mogli pomagati izkušena najmlajša in najstarejša rokometašica z zadnje reprezentančne akcije – Nena Černigoj in Barbara Lazović . Prva ima poškodovano ramo, druga pa si je v začetku tega meseca huje poškodovala koleno. V preteklem tednu je 33-letna desna zunanja rokometašica v Madridu uspešno prestala operativni poseg, zdaj jo čaka večmesečna rehabilitacija.

Pripravljalni tekmi proti Hrvaški

Reprezentanca bo v mestu ob Savinji trenirala do četrtka dopoldne, nato pa odpotovala v Poreč, kjer jo isti dan in v soboto čakata pripravljalni tekmi s Hrvaško.

Po prosti nedelji se bo reprezentanca v Laškem znova zbrala v ponedeljek in tam trenirala do četrtkovega odhoda v Španijo. Kljub vsem neprijetnostim so reprezentantke v treninge vstopile izjemno motivirane in optimistične, so sporočili z Rokometne zveze Slovenije. V Španiji bodo uvodoma nastopale v zahtevni skupini A v Granollersu, kjer se bodo pomerile s Črnogorkami (3. december), Francozinjami (5. december) in Angolkami (7. december).

"Vzdušje na reprezentančnih zborih je vselej odlično, tudi tokrat ni nič drugače. Nekatere igralke pestijo bolezni in lažje poškodbe. Upam, da se čim prej pozdravijo in se nam pridružijo na treningih. Vsi že komaj čakamo na nov nastop na svetovnem prvenstvu," je na začetku priprav dejala prva dama slovenskega rokometa Ana Gros.