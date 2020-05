Žgank: Danes še toliko bolj občudujem Fabija

Ko je svetovni podprvak v judu Mihael Žgank zapustil Slovenijo, potni list dežele na sončni strani Alp pa zamenjal s turškim, je bil to velikanski šok za vse, ki desetletja garajo v judu. V prvi vrsti je bil to boleč udarec za njegovega trenerja Marjana Fabjana , saj je v njem videl potencial za poseganje po medaljah. Tudi olimpijski. Tekmovalec, danes osmi na svetovni jakostni lestvici, je bil judoist po Fabijevem okusu. Nepopustljiv, delaven, predan. A mnogi so ga opazovali, v njem prepoznali borca, ki ga želi imeti vsaka reprezentanca. Zaključilo se je tako, da je Žgank, ki se je v vmesnem obdobju preimenoval v Mikaela Oezerlerja , preselil v Turčijo. "To je bila zelo dobra poteza in ni mi žal. Rekel bi, da kar ena najboljših odločitev v mojem življenju. Vse skupaj je zelo drugače, si daleč stran od najbližjih, od prijateljev, prisiljen si se znajti sam. A po drugi strani sem brezskrben, saj so Turki zagotovili resnično vse, kar sem potreboval. Tudi maserja in fizioterapevta. To je tisto, ko rečeš, da se lahko dejansko osredotočiš le na šport in sledenje zastavljenim ciljem," je za 24ur.com povedal evropski prvak v kategoriji do 90 kilogramov, ki se je v Turčijo odpravil v najboljših letih.

Potem ko je prestal vse ravni judo šole pri Fabjanu. Ko je vedel, da pot, ki vodi do uspeha, predstavlja delo. Veliko dela! "Zdaj, ko teče že drugo leto, odkar sem v Turčiji, bi rekel, da se je zgodil tudi tisti prepotrebni klik v glavi. Iz povprečnega zmagovalca, kar sem bil, sem si za cilj postavil, da osvojim naslov olimpijskega prvaka. Žal to ta trenutek ne bo mogoče, igre so nam odpovedali, ampak vseeno nadaljujem z vzdrževanjem kondicije, se trudim, da bi ohranil vrhunsko formo, čeprav to ni najbolj enostavno," dodaja judoist, ki ima zdaj v potnem listu znova zapisano Mihael Žgank.

Pogoji za delo so fantastični

Žgank je po eni strani, ko se je odločil za Turčijo, razmišljal o prihodnosti. O eksistenci. Razumljivo, saj so to ponudbe, ki se zgodijo enkrat v življenju. A odločilno, da je sprejel ponujeno, so predstavljali pogoji za delo. Če ti ne bi bili takšni, ko so se pogovarjali, bi ga težko prepričali, da bi zapustil Judo klub Z'dežele Sankaku. "Samo če povem, da imam v svoji kategoriji kar nekaj zelo kakovostnih sparingov, sem povedal veliko. Potem je veliko dobrih tekmovalcev v kategoriji višje in nižje. Odkar sem v Turčiji, sem bil šestkrat na Japonskem, vsi, ki se ukvarjajo z judom, pa dobro vedo, kaj to pomeni. Sploh ker spiš v hotelu, ki je najbližji dvorani. V sklopu intenzivnih priprav na žal prestavljene olimpijske igre sem se kar mesec in pol pripravljal na Japonskem. Od februarja do sredine marca. In to ob najboljših na svetu," priznava tekmovalec iz Žalca, ki pa je zdaj že skoraj dva meseca v Sloveniji.



Uživa v dobrotah z domačega štedilnika, izkorišča dobre pogoje za ohranjanje kondicijskih treningov. "Zelo rad se odpravim v gore, doma sem iz Žalca, imamo veliko okoliških hribov. Če se hribov naveličam, potem pride na vrsto gorsko kolo, saj tudi to zelo rad počnem!" Sicer pa si je kljub dvema treningoma na dan vzel dovolj časa tudi za saniranje mikropoškodb: "In za prijatelje, ki jih dolgo nisem videl. Tistih iz osnovne in srednje šole. Rekel bi, da kar uživam v teh tednih, ko sem doma, a razumljivo, še vedno upoštevam stroge predpise, ki vladajo, da bi ostal zdrav."

Zdaj še bolj občuduje Fabija

Pod taktirko Marjana Fabjana se je Žgank prebil v ospredje. Med najboljše posameznike na svetu. V pogojih, ki vladajo v slovenskem judu oz. pri pogojih, ki vladajo v celjskem klubu. "Zdaj, ko sem v Turčiji, bi dejal, da še toliko bolj občudujem Fabjana. Da je s tako omejenimi sredstvi tekmovalce popeljal do takšnih rezultatov. Do zlatih olimpijskih medalj! Če se samo spomnim, kako smo se v Španijo vozili s kombijem, da bi prihranili, da smo imeli še za kakšne kakovostne priprave. V Turčiji na to ne pomislijo. Pravim, to, kar dela Fabi, je pravi čudež. Ostala sva v kontaktu, se tudi dogovarjala, da bi pred olimpijskimi igrami prišel na Roglo, da bi tam treniral, ko bo pripravil kamp. A sedaj vse te zadeve odpadejo," je zaključil Žgank, ki verjame, da bo dosanjal svoje judo sanje, povezane z osvojitvijo zlate olimpijske medalje.