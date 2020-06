Kaepernick med protesti spet postal aktualen: Bil je slab za posel

Kariera Colina Kaepernicka se je po ostrih napadih, v katere se je vmešal tudi predsednik Donald Trump, leta 2017 končala po vsega petih sezonah na najvišji ravni. Kaepernick je začel protestirati proti policijskemu nasilju in diskriminaciji s klečanjem na eni nogi pred tekmami lige NFL, zaradi potez, ki so si jih nekateri razlagali kot izkaz nespoštovanja do ameriške himne oziroma države kot celote, pa mu po koncu sodelovanja z ekipo San Francisco 49ers nove pogodbe ni bil pripravljen ponuditi nihče, čeprav s tem kot prost igralec ne bi smel imeti nikakršnih težav.

Izgubil je pokrovitelje in med redkimi, ki so mu ostali zvesti, je še vedno proizvajalec športne opreme Nike. Kaepernick je ostal aktiven borec za rasno enakopravnost, ob protestih, ki so se v zadnjih dneh po smrti Georgea Floyda razširili na vse konce Združenih držav Amerike, pa so spet oživeli spomini na leto 2017, ko je Trump prek družbenih omrežij pozival, da naj temnopoltega podajalca zavrnejo vsi klubi NFL. Pozival je k temu, da naj Kaepernick in nogometaši, ki so mu sledili s klečanjem med intonacijo himne, ne dobijo plač. Nič ni pomagal niti poziv Trumpovega prijatelja, lastnika New England Patriotsov Roberta Krafta, ki je predsednika opomnil, da s tovrstnimi zapisi skrbi za dodatno "razdelitev družbe".

Prispevek televizije ABC o Kaepernickovem klečanju pred tekmo v San Diegu: