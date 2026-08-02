'Zgodovinska medalja je plod dolgoročnega dela, vzeti nam je ne more nihče'

Slovenci so proti Japonski prišli do zgodovinske bronaste medalje FOTO: VNL

Slovenci so že s prvim nizom nakazali, da se jim danes obeta bronasta medalja. Japonci so sicer v podaljšanem drugem nizu prišli do izenačenja, a četa Fabia Solija se je v nadaljevanju odzvala na najboljši možen način in prišla do zmage za tretje mesto. To je bilo prvo odličje, ki so si ga naši odbojkarji priborili v Ligi narodov, vse od začetka nastopanja leta 2021. Trikrat so zasedli četrto mesto (2021, 2024, 2025), danes pa so vendarle prišli do tretje stopničke. "Dobra tekma. Od začetka smo igrali fenomenalno. Danes smo pokazali naš pravi karakter in da znamo stati na igrišču. Ni bila to perfektna odbojka, delali smo napake, a smo se po njih znali pobrati in to nas je pripeljalo do točke, kjer smo zdaj. Ta medalja je nekaj fenomenalnega. Za nami je dolgo poletje in želim si, da bomo to, kar smo gradili do zdaj, gradili še naprej in dosegli še kaj lepega," je povedal Jan Kozamernik, ki je izjavo dal "objet" skupaj s Sašom Štalekarjem.

Da so porazi in neuspehi sestavni del športa, je že vsem znano. Rok Možič poudarja, da je zmaga proti Japonski plod dolgoročnega kakovostnega dela: "Četrtič je očitno srečno. To smo si zaslužili z vsemi leti dela. Tudi letos smo prikazali vrhunske predstave in na to moramo biti ponosni. Za nami je ena zelo težka tekma. Vedeli smo, kako igrajo Japonci, da so za nas zelo nevarni, a smo bili nanje vrhunsko pripravljeni. Igrali smo njihovo igro, se veliko dotikali žog v bloku, se branili in na koncu je to bilo dovolj. Ta medalja je za vse nas in za vse tiste, ki so bili vedno z nami v reprezentanci. Je plod dolgoletnega dela in zdaj nam je nihče več ne more vzeti."

Upravičen pa je bil tudi italijanski strateg na slovenski klopi Soli, ki mu je skupaj z varovanci uspel veliki zgodovinski met: "Zelo smo veseli in ponosen sem na igralce. Opravili so izjemno delo. Po včerajšnjem porazu nam danes zagotovo ni bilo lahko, a vseeno čestitke igralcem. Vesel sem za vsakega podpornika slovenske odbojke, za zvezo in vse, ki so nam pomagali doseči današnji cilj. Z besedami ne morem opisati, kako vesel in ponosen sem na svoje igralce. Spisali smo zgodovino in vesel sem, da nam je to uspelo z zelo mlado ekipo. Premore veliko mladih igralcev, ki sem jim po tekmi dejal, da je današnji uspeh pokazatelj trdega dela in da nam ni nič podarjeno. To smo lahko dosegli le z maksimalnim trudom."