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Drugi športi

'Zgodovinska medalja je plod dolgoročnega dela, vzeti nam je ne more nihče'

Ningbo, 02. 08. 2026 15.29 pred 42 minutami 3 min branja 1

Avtor:
Lu.M
Slovenija - Japonska

Slovenski odbojkarji so na Kitajskem prišli do prvega odličja v Ligi narodov. Varovanci Fabia Solija so se pobrali po poljski klofuti, ki so jo prejeli v polfinalu, in s 3:1 odpravili Japonsko. Tako so se po štirih poskusih vendarle prebili na prva tri mesta odbojkarske elite. Proti Japoncem so naši reprezentanti pokazali borbenost in povezanost, ki sta jih ponesla do zgodovinskega uspeha.

Slovenci so proti Japonski prišli do zgodovinske bronaste medalje
Slovenci so proti Japonski prišli do zgodovinske bronaste medalje
FOTO: VNL

Slovenci so že s prvim nizom nakazali, da se jim danes obeta bronasta medalja. Japonci so sicer v podaljšanem drugem nizu prišli do izenačenja, a četa Fabia Solija se je v nadaljevanju odzvala na najboljši možen način in prišla do zmage za tretje mesto. To je bilo prvo odličje, ki so si ga naši odbojkarji priborili v Ligi narodov, vse od začetka nastopanja leta 2021. Trikrat so zasedli četrto mesto (2021, 2024, 2025), danes pa so vendarle prišli do tretje stopničke.

"Dobra tekma. Od začetka smo igrali fenomenalno. Danes smo pokazali naš pravi karakter in da znamo stati na igrišču. Ni bila to perfektna odbojka, delali smo napake, a smo se po njih znali pobrati in to nas je pripeljalo do točke, kjer smo zdaj. Ta medalja je nekaj fenomenalnega. Za nami je dolgo poletje in želim si, da bomo to, kar smo gradili do zdaj, gradili še naprej in dosegli še kaj lepega," je povedal Jan Kozamernik, ki je izjavo dal "objet" skupaj s Sašom Štalekarjem.

Da so porazi in neuspehi sestavni del športa, je že vsem znano. Rok Možič poudarja, da je zmaga proti Japonski plod dolgoročnega kakovostnega dela: "Četrtič je očitno srečno. To smo si zaslužili z vsemi leti dela. Tudi letos smo prikazali vrhunske predstave in na to moramo biti ponosni. Za nami je ena zelo težka tekma. Vedeli smo, kako igrajo Japonci, da so za nas zelo nevarni, a smo bili nanje vrhunsko pripravljeni. Igrali smo njihovo igro, se veliko dotikali žog v bloku, se branili in na koncu je to bilo dovolj. Ta medalja je za vse nas in za vse tiste, ki so bili vedno z nami v reprezentanci. Je plod dolgoletnega dela in zdaj nam je nihče več ne more vzeti."

Upravičen pa je bil tudi italijanski strateg na slovenski klopi Soli, ki mu je skupaj z varovanci uspel veliki zgodovinski met: "Zelo smo veseli in ponosen sem na igralce. Opravili so izjemno delo. Po včerajšnjem porazu nam danes zagotovo ni bilo lahko, a vseeno čestitke igralcem. Vesel sem za vsakega podpornika slovenske odbojke, za zvezo in vse, ki so nam pomagali doseči današnji cilj. Z besedami ne morem opisati, kako vesel in ponosen sem na svoje igralce. Spisali smo zgodovino in vesel sem, da nam je to uspelo z zelo mlado ekipo. Premore veliko mladih igralcev, ki sem jim po tekmi dejal, da je današnji uspeh pokazatelj trdega dela in da nam ni nič podarjeno. To smo lahko dosegli le z maksimalnim trudom."

"Danes smo zagotovo čutili pritisk in željo, da bi končno osvojili to tretje mesto. Tekme nismo začeli s pričakovanjem, da moramo zmagati, zadali smo si le cilj, da na igrišču pustimo vse in z dobro tekmo zaključimo Ligo narodov. Na koncu si ne moremo ničesar očitati, ne glede na rezultat. Vztrajali smo dovolj dolgo, danes nam je končno uspelo in res smo presrečni. To je dobra popotnica za naprej, nova samozavest za ekipo. Verjamem, da se bomo po zasluženem premoru na igrišče vrnili s še več motivacije v pripravah za evropsko prvenstvo in tam predstave, ki smo jih kazali v ligi, še nadgradili," pa je zgodovinsko slavje pospremil Uroš Planinšič.

slovenija odbojka tretje mesto liga narodov

Slovenija ima medaljo, za bron padla Japonska

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KOMENTARJI1

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Xmmx
02. 08. 2026 16.11
Samo se drese zamnjajte pa bo ok..km..azarji naj se ukvarjajo s kmetijstvom ,z izbiro dresov pa stroka...obupna je tudi vsakic olimpijska oprava ..zal o teh stvreh odlocajo ljudje iz Polzele,velikih lasc in podobnih vu..ein..upam da kdo to bere in se malo zamisli
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