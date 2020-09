Zgodovinsko: Pogačar do etapne zmage, Roglič z drugim mestom prvi Slovenec v rumenem

Mnogi so dvomili v to, kako bo Tadej Pogačar zdržal tempo zahtevne gorske etape po sobotnem silovitem napadu na Col de Peyresourde, a je dvomljivcem mladi, komaj 21-letni kolesar tudi danes zaprl usta. Najprej je napadel na zaključni vzpon in pošteno razvlekel skupino z rumeno majico. Do danes vodilni Adam Yates ni uspel slediti tempu, ki so ga narekovali slovenska kolesarja in Egan Bernal . Na koncu je skupina s Slovencema uspela ujeti tudi ubežnika Marca Hirschija , Pogačar pa je z izjemnim sprintom ugnal tako Švicarja kot Primož Rogliča in se veselil prve zmage na Touru. V zdaj skorajda že 'slovenskem' Larunsu je sicer pred dvema letoma zmagal tudi Roglič, tedaj na kronometru.

Pogačar je z 21 leti in 351 dnevi postal drugi najmlajši zmagovalec etape v zgodovini Toura – mlajši je bil le Lance Armstrong (21 let in 296 dni, leta 1993 je dobil osmo etapo). "Ne vem, to je res noro. Po tako napornem dnevu zmagati etapo, to je neverjetno. Hvala kolegom iz ekipe, dobro delo so naredili danes. Zelo sem srečen," je v prvi izjavi po etapni zmagi poudaril Pogačar.

Organizatorji kolesarske dirke po Franciji so sporočili, da bodo tekmovalce in spremljevalno osebje na novi koronavirus testirali v dveh različnih skupinah. Prve teste so opravili danes pred začetkom devete etape v Pauju, drugi val testiranj pa bodo opravili v ponedeljek, ko bo na Touru prost dan.

Slovenca sta si nekaj bonifikacijskih sekund sicer pridobila že napadom tik pred vrhom prelaza Marie Blanque, nato pa sta obračunala še za etapno zmago, kjer je bil tokrat za razliko od četrte etape do Merletta hitrejši Pogačar. V ponedeljek je na Touru prost dan.

Roglič je z drugim mestom kot prvi Slovenec v zgodovini oblekel rumeno majico na Touru. Zasavec ima zdaj kot vodilni kolesar letošnjega Toura (38:40:01) 21 sekund prednosti pred lanskim zmagovalcem, Kolumbijcem Eganom Bernalom (Ineos), ter 28 sekund pred domačim kolesarjem Guillaumejem Martinom(Cofidis). Četrti je še en Francoz, in sicer Romain Bardet (+0:30), peti pa še en Kolumbijec Nairo Quintana (0:32). Tadej Pogačar je v skupnem seštevku pridobil dve mesti in je zdaj deveti (+0:44), do danes vodilni Adam Yates pa je padel na osmo mesto (+1:02).

V začetku etape od Pauja do Larunsa (153 km) je sicer glavnina nadzorovala ubežnike, šele po dobrih 50 kilometrih pa so v ospredje izpustili Hirschija, ki je s pogumno vožnjo skorajda zdržal do cilja, a ga je skupina s Pogačarjem, Rogličem, Bernalom in Špancem Mikelom Lando (Bahrain-McLaren) ujela nekaj kilometrov pred ciljem. V drugi pirenejski etapi, tudi zadnji na letošnjem Touru, je sicer ritem narekovalo moštvo Jumbo-Visma. Z boljšo predstavo kot dan prej so že na prvem klancu prve kategorije na prelaz Hourcere in nato še na manjši vzpon na Soudet napravili selekcijo. Na drugem težjem vzponu na prelaz Marie Blanque pa je prvi znova napadel Pogačar in razredčil skupino najboljših.

Iz skupine štirih je nato napadel tudi Bernal, ki je bil videti precej bolje kot dan prej. Roglič je znova pokrival napade, pomembno razliko pa so štirje napravili do nekdanjega nosilca rumene majice Yatesa. Ta je bil s 54 sekundami zaostanka na koncu 15. Slovenca sta si nekaj bonifikacijskih sekund pridobila že napadom tik pred vrhom prelaza Marie Blanque, nato pa sta obračunala še za etapno zmago, kjer je bil tokrat za razliko od četrte etape do Merletta hitrejši Pogačar. Mladi kolesar s Klanca pri Komendi je v etapi skupaj pridobil 12 sekund, Roglič pa 11, s čimer je že na vrhu zadnjega vzpona virtualno prevzel rumeno majico vodilnega. Na vrhu prelaza Marie Blanque sta Pogačar in Roglič sicer zadela s kolesom, pri čemer je mlajši tekmec skorajda padel.

Pogačar ostal brez moštvenega kolega Aruja

Deveto etapo je zaznamoval tudi odstop italijanskega kolesarja Fabia Aruja. Ta je po uvodnih težavah na začetku etape odstopil. Slovenski zvezdnik Pogačar je tako ostal brez moštvenega kolega, ki bi lahko pomagal v gorah. Aru je osmi kolesar na letošnjem Touru, ki je predčasno končal največjo kolesarsko dirko na svetu. Aru, sicer zmagovalec španske Vuelte leta 2015, je v zadnjih dneh precej zaostal za favoriti in si nabral 18 minut ter 10 sekund zaostanka v skupnem seštevku, kjer je zasedal 29. mesto.

Izidi:

1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) 03:55:17

2. Primoz Roglič (Slo/Jumbo-Visma) vsi isti čas

3. Marc Hirschi (Švi/Sunweb)

4. Egan Bernal (Kol/Ineos Grenadiers)

5. Mikel Landa (Špa/Bahrain McLaren)

6. Bauke Mollema (Niz/Trek-Segafredo) + 0:11

7. Guillaume Martin (Fra/Cofidis)

8. Romain Bardet (Fra/AG2R la Mondiale)

9. Richie Porte (Avs/Trek-Segafredo)

10. Rigoberto Uran (Kol/EF Pro Cycling) vsi isti čas

...

83. Luka Mezgec (Slo/mitchelton-Scott) 22:42

112. Matej Mohorič (Slo/Bahrain McLaren) 29:27

117. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) isti čas

Skupni vrstni red:

1. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 38:40:01

2. Egan Bernal (Kol/Ineos Grenadiers) + 0:21

3. Guillaume Martin (Fra/Cofidis) + 0:28

4. Romain Bardet (Fra/AG2r-La Mondiale) + 0:30

5. Nairo Quintana (Kol/Arkea-Samsic) + 0:32

6. Rigoberto Uran (Kol/EF) + 0:32

7. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) + 0:44

8. Adam Yates (VBr/Mitchelton-Scott) + 1:02

9. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana) + 1:15

10. Mikel Landa (Špa(Bahrain McLaren) + 1:42

...

59. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) + 1:01:38

98. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-McLaren) + 1:53:32

115. Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) + 2:05:40