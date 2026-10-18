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Zgodovinsko slovensko slavje na Majorki: Še sam ne vem, kako mi je uspelo

Palma de Mallorca, 18. 10. 2026 16.43 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Matevž Nunar

Slovenski triatlonec Matevž Nunar je v soboto zmagal na tekmi Challenge Peguera-Mallorca na španskem otoku Majorka. Srednjo razdaljo je premagal s časom 3:42:38 in dosegel prvo zmago v profesionalni karieri, so za STA sporočili iz njegovega tabora.

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Matevž Nunar je odločilni napad sprožil v zadnjem kilometru teka. Po plavanju je menil, da je izgubil možnosti za zmago, a se je v kolesarskem delu preizkušnje priključil zasledovalni skupini in nato postopoma ujel vodilne. Slovenec je v zaključku prehitel Nemca Alexandra Kulla, ki je zaostal 21 sekund. Tretje mesto je osvojil Britanec Jack Hutchens, ki je za Slovencem zaostal 34 sekund.

"Iskreno, ne morem verjeti, kaj se je zgodilo. Po plavanju sem mislil, da je zame že vsega konec, zato sem želel le uživati v tekmi. Na kolesu sem se nato znova priključil skupini, med tekom pa so me noge znova začele ubogati. Še sam ne vem, kako mi je uspelo," je za spletno stran organizatorja tekmovanja po zmagi dejal 26-letni Nunar. Tekmovalci so morali opraviti z 1,9 kilometra plavanja, 90 kilometrov kolesarjenja in 21,1 kilometra teka.

Nunar je leta 2024 postal slovenski državni prvak v standardnem triatlonu in srednjem triatlonu. Zmaga na Majorki je njegov največji uspeh v profesionalni konkurenci.

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