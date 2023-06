Štirje ženski rokometni klubi iz Slovenije v evropskih tekmovanjih

Rokometna zveza Slovenije je za sodelovanje v evropskih tekmovanjih v sezoni 2023/23 registrirala štiri klube iz 1. ženske rokometne lige. Prvič v zgodovini bo v eni sezoni v Evropi sodelovalo tolikšno število ženskih rokometnih klubov iz Slovenije. Slovenski prvak, RK Krim Mercator, bo v prihodnji sezoni znova napadal uvrstitev pri vrhu v Ligi prvakinj. V letošnji sezoni je bila ljubljanska zasedba samo za gol krajša od Rapida iz Bukarešte v borbi za uvrstitev v četrtfinale elitnega tekmovanja.

V EHF evropskem pokalu se bodo predstavile rokometašice treh slovenskih klubov, Mlinotesta Ajdovščine, Litije in Trga ABC Izole. Ajdovke so bile v pretekli sezoni znova najmočnejše konkurentke Krimovkam v domačem prvenstvu, ki so ga sklenile na drugem mestu. Izolanke so svojo pravljico spisale v pokalu, kjer so prišle vse do finala, Litijanke pa so sezono v 1. ŽRL končala na šestem mestu, ob tem pa za marčevski reprezentančni tekmi s Slovaško v slovensko izbrano vrsto prispevale kar tri rokometašice.