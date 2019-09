Zgolj čudež preprečil nov črn konec tedna v nižjih razredih Formule

Tragičen dogodek, ko je na dirkališču v Spa-Francorchampsu ugasnilo življenje mladega Anthoina Hubert a, še ni šel v pozabo, ko bi lahko prišlo do novega. Karavana Formule se je ta konec tedna preselila v italijansko Monzo, na prvem treningu razreda Formule 3 pa je prišlo do srhljivega pripetljaja, ko je vozilo 19-letnega Avstralca Alexa Peronija v predelu imenovanem Parabolica zalučalo v zrak, ga nekajkrat obrnilo, dirkalnik pa je končal v varnostnem zidu in prebil varnostno ograjo. Peroni je po spektakularni nesreči ostal nepoškodovan.

Correa v kritičnem, a stabilnem stanju

Dirkača formule 2 Juana Manuela Correo, ki je bil prejšnjo soboto udeležen v hudi prometni nesreči na dirki v Belgiji, v kateri je umrl francoski dirkač Anthoine Hubert, so premestili v bolnišnico v Veliko Britanijo. Ob premestitvi je prišlo do zapletov, a so njegovi starši preko družbenih omrežij sporočili, da je njegovo stanje stabilno. Correa je trenutno v umetni komi in je v kritičnem, a stabilnem stanju, so sporočili starši 20-letnega dirkača.

"Ob premestitvi v London so zdravniki ugotovili, da ima Juan Manuel akutni respiratorni distresni sindrom. Gre za stanje, ki se ob takih nesrečah pogosto pojavi. Posledično je zato pri Juanu Manuelu prišlo do akutne odpovedi dihal. Trenutno je na oddelku za intenzivno nego, ki je specializirana za poškodbe dihal," so v sporočilu zapisali starši Corree. Starša sta še zapisala, da verjameta, da bo se bo sin boril in popolnoma okreval. Ameriško-ekvadorski dirkač je že prestal dolgo operacijo obeh zlomljenih nog. Ob nesreči je utrpel tudi manjšo poškodbo hrbtenice. Najprej so ga zdravili v Liegu, zdaj pa so ga premestili v London.