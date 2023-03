Zidanšek in Juvan izpadli v kvalifikacijah Miamija

25-letna Tamara Zidanšek iz Slovenskih Konjic, 112. na lestvici WTA, je proti 149. igralki na svetu izgubila po uri in 53 minutah igre s 3:6, 6:3 in 4:6. V letu 2023 je dobila 11 dvobojev, osem pa jih je izgubila. V prvem krogu kvalifikacij je bila boljša od Španke Marine Bassols Ribere s 7:6 in 6:0.