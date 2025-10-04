Zidanšek in Juvan v lov na finale

Tamari Zidanšek (172. na WTA) v Italiji tudi tretja tekmica zapored ni bila kos. Domačinko Anastasijo Abbagnato (453. na WTA) je ugnala po uri in 22 minutah, z rezultatom 6:1 in 6:3. Za mesto v finalu se bo merila proti obetavni 20-letni Srbkinji Loli Radivojević (168. na WTA), ki je v četrtfinalu s 6:1 in 6:0 nadigrala finalistko letošnjega turnirja WTA Zavarovalnica Sava Ljubljana Simono Waltert (116. na WTA).

Kaja Juvan (128. na WTA) na drugi strani zmage zbira v Turčiji. V četrtfinalu je sicer oddala svoj prvi niz na tem turnirju, a v tretjem Mariji Timofejevi (161. na WTA) ni pustila prav veliko možnosti. Po 40 minutah ga je dobila s 6:2 in napredovala v polfinale. Tam jo čaka obračun proti 21-letni Poljakinji Lindi Klimovicova (188. na WTA), ki je v 1. kolu presenetila 4. nosilko turnirja Lucrezio Stefanini (149. na WTA), na tem turnirju pa še ni izgubila niza.

Izidi, WTA 125 Rende:

1. kolo: Zidanšek(Slo) – Lazaro Garcia (Špa) 6:4, 6:4

2. kolo: Zidanšek (Slo) – Sherif (Egi/1) 6:3, 6:4

Četrtfinale: Zidanšek (Slo) – Abbagnato (Ita) 6:1, 6:3

Polfinale: Zidanšek (Slo) – Radivojević (Srb)

Izidi, WTA 125 Samsun:

1. kolo: Juvan K. (Slo/2) – Cirpanli D. (Tur/WC) 6:1, 6:2

Jakupović D. (Slo) – Aksu A. (Tur) 2:6, 2:6

2. kolo: Juvan K. (Slo/2) – Tihonova A. (Rus) 6:0, 6:4

Četrtfinale: Juvan K. (Slo/2) – Timofeeva M. (Rus/7) 6:3, 4:6, 6:2

Polfinale: Juvan K. (Slo/2) – Klimovicova L. (Pol)

Dvojice:

1. kolo: Jakupović D./Radišić N. – Buyukakcay C./Gjorcheska L. 6:3, 6:4

Četrtfinale: Jakupović D./Radišić N. – Diatchenko V./Niculescu M. 7:5, 6:7(4), 11:9

Polfinale: Jakupović D./Radišić N. – Karomoko N./Rakotomanga T. 3:6, 5:7