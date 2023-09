Zidanškova ob prvem nastopu v Ljubljani oddala eno igro

Danes so se od turnirja že poslovile tri Slovenke, Dalila Jakupović, Ela Nala Milić in Živa Falkner. Od 32-letne Jakupovićove je bila boljša dve leti mlajša Poljakinja Katarzyna Kawa, ki je po dveh urah in desetih minutah zmagala s 6:4, 4:6 in 6:4. Od 17-letne Milićeve je bila boljša tretjepostavljena Madžarka Dalma Galfi s 6:1, 4:6 in 6:1, od 21-letne Falknerjeve pa še ena Madžarka Reka-Luca Jani s 4:6, 6:2 in 6:2.

Danes bo nastopila še druga najboljša slovenska igralka na lestvici WTA Kaja Juvan (106.), ki bo igrala še proti drugi češki kvalifikantki Gabrieli Knutson (204. WTA).