Tamara Zidanšek uspešno skozi prvi krog kvalifikacij, konec za Veroniko Erjavec

Tamara Zidanšek, 110. igralka s svetovne teniške lestvice WTA in 14. nosilka kvalifikacij, je za zmago na sveti travi potrebovala dve uri in 14 minut. Za preboj v glavni del žreba se bo v drugem od morebitnih treh krogov kvalifikacij pomerila z zmagovalko dvoboja med Filipinko Alexandro Eala in Francozinjo Jessiko Ponchet. Kitajka Xiaodi You je izkoristila vse štiri žogice za odvzem servisa, tri od teh v prvem nizu, ki ga je tudi dobila. V nadaljevanju je Slovenka zaigrala bolje in drugi niz dobila brez večjih težav. V zadnjem je že vodila s 4:1, a se je You vrnila, preden je dvoboj 26-letna Slovenka zaključila z brejkom.

Za Veroniko Erjavec je bila premočna 124. igralka sveta in 15. nosilka kvalifikacij. Dvoboj je trajal vsega 71 minut, 30-letna Belorusinja pa je izkoristila štiri od osmih priložnosti za odvzem servisa, Erjavčeva, sicer 176. igralka lestvice WTA, pa je svojo edino zapravila. V kvalifikacijah za nastop na sveti travi bosta nastopili še dve Slovenki.

Dalila Jakupović, 213. igralka sveta, je v uri in 20 minutah morala priznati premoč Madžarki Panni Udvardy, 134. igralka sveta je bila boljša v dveh nizih s 6:3 in 6:4.

Kvalifikacije bodo trajale do četrtka, tretji grand slam sezone pa se bo začel v ponedeljek. Žreb parov bo v petek dopoldne.