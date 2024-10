Zidanškova v polfinalu turnirja serije 250 izgubila proti Slovakinji Šramkovi

Tamara Zidanšek je bila proti Slovakinji konkurenčna zgolj v prvem nizu, ki ga je Rebecca Šramkova po odvzetem servisu v 10. igri dobila s 6:4.

V drugem nizu je Šramkova vodila že s 5:0, a je Zidanškova ob koncu nekoliko popravila vtis, saj je najprej dobila igro na svoj servis ter nato odvzela servis še tekmici in izid znižala na 5:2. Toda to Šramkove ni zmedlo, kajti v osmi igri je Konjičanki še tretjič v nizu odvzela servis in ga dobila s 6:2.