Zidanškova v Bogoti v finalu ostala praznih rok

Tamara Zidanšek je drugič v karieri igrala v finalu na turneji WTA, na najvišji ravni ženskega tenisa. Tudi prvič ni bila uspešna, leta 2019 je v nemškem Nürnbergu v finalu izgubila proti Kazahstanki Juliji Putincevi, ki je bila boljša z 2.1 v nizih (4:6, 6:4, 6:2).

V finalu turnirja serije WTA v kolumbijski Bogoti z nagradnim skladom nekaj manj kot 200.000 evrov se je 23-letna Slovenka pomerila z domačinko Mario Camilo Osorio Serrano. Uvodni niz turnirja na peščeni podlagi je dobila Zidanškova (7:5), prvi niz so zaznamovali številni odvzeti servisi na eni in drugi strani (dvakrat je servis izgubila Zidanškova, trikrat Osoria Serrano).

Tudi v drugem nizu se je nadaljeval ta trend, precej izgubljenih servisov (trikrat Zidanškova), Kolumbijka pa ga je dobila s 6:3 in izenačila na 1:1. Odločilni niz je pripadel domačinki, bila je boljša s 6:4, potem ko sta obe igralki naredili kopico napak. Zidanškova je ob izidu 5:4 ob servisu tekmice imela lepo prednost (0:40), a je Kolumbijka dobila to igro in posledično tudi niz. V odločilnem nizu je Slovenka dvakrat izgubila igro na svoj servis.

V polfinalu je 23-letna Konjičanka premagala Bolgarko Viktorijo Tomovo z 2:0 v nizih (6:3, 7:5). Zidanškova bo ne glede na poraz na novi lestvici WTA pridobila kar nekaj mest.