Tamara Zidanšek med 32 igralk na OP Francije

Tamara Zidanšekse je prvič v karieri uvrstila v tretji krog kakšnega turnirja za veliki slam; lani je v francoski prestolnici prišla do drugega kroga. V tretjem krogu bo 23-letna Konjičanko, trenutno 85. igralka na jakostni lestvici WTA, igrala z boljšo igralko iz obračuna med ČehinjoKaterino Siniakovo in RusinjoVeroniko Kudermetovo, devetindvajseto nosilko. Zidanškova je proti 78. igralki na lestvici WTA hitro povedla z 2:0, potem pa na svoj servis izgubljala s 15:40, prišla do dveh izenačenj ter na koncu do vodstva s 3:0. Tekmica iz Doverja je tudi v četrti igri povedla s 40:15, Slovenka je znova izenačila in nato prišla do prednosti, ki jo je znova izkoristila. Na 5:0 je povišala na svoj servis, preden je Američanki s štirimi zaporedno dobljenimi igrami uspelo izid znižati na 4:5. Enaintridesetletni Američanki pa popoln preobrat ni uspel, izgubila je odločilno deseto igro, v kateri na svoj servis ni dobila niti točke in Zidanškova je osvojila uvodni niz. Zidanškova je drugi niz začela podobno kot prvega, najprej dobila svojo servisno igro in nato povedla s 5:0. A je za razliko od uvodnega v drugem dobila še sedmo igro na svoj servis, pred tem je tekmici uspelo le znižati na 1:5.

Zidanškova je uvodnem krogu uprizorila prvovrstno senzacijo, ko je bila boljša od šeste nosilke turnirja in sedme igralke na svetu, Kanadčanke Biance Andreescu. Po treh urah in 20 minutah je zmagala s 6:7 (1), 7:6 (2) in 9:7 ter prvič v karieri ugnala igralko prve deseterico svetovne lestvice.

Izid, 2. krog OP Francije:

Tamara Zidanšek (Slo) – Madison Brengle (ZDA) 6:4, 6:1.